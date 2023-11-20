شكرا لبحثكم عن خبر مثيرا"غضب الناس مرة اخرى.، ابن رئيس الوزراء اليهودي"، يزيد من الجدل بتعليقاته على انستغرام.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - بعد الجدل الناشئ حول صوره مستجماً في شوارع ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم التقاط الصورة وهو مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي، قام يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإثارة الجدل مرة أخرى.

وقد نشر يائير سلسلة من التعليقات على حسابه في تطبيق "تلغرام"، حول الحرب في غزة التي اندلعت في أكتوبر، مما أثار موجة جديدة من الانقسامات والجدل.

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وأشار يائير إلى مسؤولية الجيش والشاباك والمحكمة العليا في إسرائيل عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في أكتوبر الماضي. كما نشر فيديو لمحام من منتدى "كوهيلت" السياسي ينتقد الترتيبات الأمنية ويشير إلى أنها ساهمت في فشل الرد على الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، نشر يائير تقريراً من القناة 12 الإسرائيلية يحذر من نشاط حماس عند حدود غزة قبل أشهر من الهجوم المباغت، مؤكداً تجاهل القادة العسكريين لهذا التحذير.

وفي سياق متصل، انتقد يائير وسائل الإعلام والصحافيين الذين طرحوا أسئلة سياسية وأجروا استطلاعات رأي في هذا الوقت، وأشار إلى انخفاض دعم والده في الاستطلاعات الأخيرة.

ويُذكر أن يائير انتقل إلى العيش في ميامي في وقت سابق من هذا العام، ولكن بقاؤه في الولايات المتحدة خلال فترة الحرب أثار احتجاجات واسعة بين الإسرائيليين، خاصة مع توافد الآلاف إلى البلاد للالتحاق بالجيش الإسرائيلي.