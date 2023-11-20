تعرف على. اسباب تخدر اليدين خلال النوم.،،

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يزيد بن سلمان - الرياض - قد يكون سبب "تخدر" اليدين أثناء النوم مرتبطا بعدم ملاءمة الفراش وملابس النوم، وقد يكون إشارة إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

وقد يكون واحدا من الأسباب التالية:

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عدم صلاحية الفراش أو الوسادة- لأن عدم ملاءمة أو جودة الفراش أو الوسادة لا يسمح للجسم بالاسترخاء خلال فترة النوم. لذلك قد يشعر الشخص بالانزعاج وعدم الراحة في مناطق مختلفة من الجسم.

ملابس النوم- تعيق ملابس النوم وتضغط على الجسم، والإنسان خلال النوم لا يتحكم بوضعية جسمه. لذلك قد يسبب ضغط ملابس النوم على الجسم اضطراب الدورة الدموية، ما يؤدي إلى تخدر اليدين.

التعب الشديد- يمكن أن يصبح الإرهاق الشديد سببا لتخدر اليدين خلال النوم. ووفقا للأطباء تلاحظ هذه المشكلة لدى العديد من النساء الحوامل أيضا.