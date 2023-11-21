شكرا لبحثكم عن خبر وضع نقطة "عسل" على سرة البطن قبل النوم سيجلب المعجزات!"معلومة قيمة جدا.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تكشف الأبحاث عن فوائد صحية جديدة لوضع العسل على السرة قبل النوم، حيث يظهر أن هذا الإجراء يمكن أن يعالج العديد من الاضطرابات الصحية. يعتبر العسل من العناصر الطبيعية التي تساهم في علاج الصداع المزمن، الالتهابات في الجيوب الأنفية، وآلام الرقبة والأكتاف ومنطقة أسفل الظهر.

بالإضافة إلى ذلك، يُعزى العسل الأبيض بفعاليته إلى تخفيف اضطرابات القولون العصبي، ومعالجة الإسهال والقرحة.

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طريقة وضع العسل على السرة:

1. خذ بعض العسل ووضعه في وعاء.

2. ضع العسل حول السرة وابدأ في تحريكه بحركة دائرية على البطن حول السرة.

يُعتبر العسل الأبيض فعالًا في معالجة العديد من المشاكل الصحية، ومنها:

- اضطرابات انخفاض وارتفاع ضغط الدم.

- التجاعيد في البشرة واستعادة النضارة.

- مشاكل الأرق والنوم.

يحتوي العسل الأبيض على فوائد صحية مثل مقاومة الأكسدة، دعم المناعة، وعلاج الإسهال والقرحة.

ويرجى ملاحظة أنه يجب استشارة الطبيب قبل تجربة أي علاج جديد، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية خاصة.