شكرا لبحثكم عن خبر للرجال والنساء ..طريقة مجربة لإزالة الاصفرار والجير وجعل سحرية أسنانك بيضا كالثلج؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

أسباب اصفرار الأسنان على الرغم من أن الأسنان الصفراء ليست حالة سيئة مقارنة مع باقي الأمراض التي تصيب الأسنان إلا أنها يمكن أن تؤثر على ثقة الشخص بنفسه، وللحصول على العلاج المناسب للأسنان الصفراء لا بد من فهم السبب وراءها، وفيما يأتي أبرز أسباب اصفرار الأسنان: - العوامل الوراثية، إذ قد يكون لون الأسنان في بعض الأحيان واحدة من الأمور التي ورثتها من أحد أبويك، لذا إذا كانت أسنان أحد والديك صفراء ، فمن المحتمل أن يكون لون أسنانك - بعض الأطعمة والمشروبات، قد تساهم بعض الأطعمة في تلطيخ الأسنان لعل أبرزها صلصة الطماطم الحمراء، ولا تقتصر أسباب اصفرار الأسنان على الأطعمة إنما يمكن لبعض أنواع المشروبات أن تسبب اصفرار الأسنان، ومن أبرزها القهوة والشاي. - بعض أنواع الأدوية، يمكن لبعض أنواع المضادات الحيوية أن تسبب اصفرار الأسنان كعرض جانبي لها ومن الأمثل على هذه الأدوية المضاد الحيوي الذي يحتوي على مادة التيتراسايكلين. - التدخين، لا يؤثر التدخين على صحة الأفراد فحسب إنما يترك بقعًا سطحية صفراء أو بنية على أسنانك أيضًا. التقدم في العمر، مع التقدم في العمر تبدأ طبقات مينا الأسنان في التآكل، وبذلك قد تبدو الأسنان صفراء اللون. -الحوادث، يمكن أن يؤدي تأثير حادث أو صدمة جسدية إلى كسر مينا الأسنان وإتلاف الجزء الداخلي من السن ، مما يؤدي إلى تغير لونه. - التسمم بالفلور، على الرغم من فوائد الفلوردا للأسنان إلا أن استخدامها بشكل زائد يمكن أن يسبب بقع صفراء أو بنية اللون على سطح الأسنان. - صرير الأسنان، أو المعروف بحك الأسنان ببعضها البعض وإصدار صوت مزعج، يعد صرير الأسنان واحدة من الأمور الضارة للأسنان والتي يمكن أن تؤدي إلى ضعف وتشقق مينا الأسنان ونتيجة لذلك اصفرار الأسنان. • اسرع طريقة لتبييض الأسنان الصفراء يعد استخدام الهيروجين بيروكسيد أسرع طريقة لتبييض الأسنان الصفراء يعود ذلك إلى خصائصه الكاشطة التي تساعد على التخلص من بقع الأسنان، ولا يقتصر على هذ فحسب إنما يساعد في خلق بيئة قلوية في الفم تمنع نمو البكتيريا، يمكنك استخدام الهيدروجين بيروكسيد للفم عن طريق خلطه مع صودا الخبز. خذ نصف ملعقة صغيرة أو القليل من صودا الخبز واخلطها مع نصف ملعقة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين حتى تحصل على محلول شبه سائل لزج. استخدم هذا المزيج الذي يشبه معجون الأسنان لتنظيف أسنانك واتركه لمدة 1-2 دقيقة. الآن اشطف فمك بالماء أو غسول الفم. يجدر التنويه إلى التأكد من استخدام محلول 1.5 أو 3 في المائة من بيروكسيد الهيدروجين لتجنب أي آثار جانبية. • أسرع طريقة لتبييض الأسنان بالملح تعد الغرغرة بالزنجبيل والملح والماء إحدى اسرع طريقة لتبييض الأسنان بالملح تساعد هذه الطريقة على الحصول على أسنان بيضاء بأسرع الطرق، تمتلك هذه المكونات خصائص مضادة للبكتيريا بشكل طبيعي، كل ما عليك القيام به خلط ملعقة صغيرة من الملح وقليل من الزنجبيل في كوب من الماء المغلي الدافئ، بإمكانك استخدامه كغسول للفم عندما يبرد. • أسهل طريقة لتبييض الأسنان يعد تفريش الأسنان باستخدام معجون أسنان خاص بتبييض الأسنان أسهل طريقة لتبييض الأسنان ولكن قد تحتاج إلى وقت أطول حتى تظهر النتائج الإيجابية، عدا عن تفريش الأسنان فبإمكانك استخدام صودا الخبز للحصول على أسنان بيضاء والتخلص من الأسنان الصفراء، تتمتع صودا الخبز بخصائص طبيعية تساعد على تبييض الأسنان ولا تقتصر على هذا فحسب إنما تساعد في خلق بيئة قلوية في الفم تمنع من نمو البكتيريا، كل ما عليك القيام به هو اتباع الخطوات الآتية: - اخلطي مقادير متساوية من بيكربونات الصوديوم والماء في وعاء صغير حتى تصنع عجينة. - اغمس فرشاة أسنانك في مزيج الصودا وفرشاة أسنانك في حركات دائرية، وتأكد من تغطية كل سن بالمعجون جيدًا. - استمر في التنظيف بالفرشاة لمدة دقيقة تقريبًا. - عندما تنتهي، ابصق معجون بيكربونات الصوديوم، واشطف فمك حتى تصبح أسنانك خالية من الحبيبات ولامعة. ومن الطرق الأخرى التي بإمكانك اتباعها لتبييض الأسنان بواسطة بيكربونات الصوديوم هي بواسطة خلط نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ونصف الملعقة صغيرة من الليمون، قومي بخلط المكونات إلى حين الحصول على عجينة يمكن استخدامها لتنظيف الأسنان، أو بإمكانك بكل بساطة إضافتها إلى معجون الأسنان الخاص بك. • وصفة لتبييض الأسنان في يوم واحد إذا كنت تبحثين عن وصفة لتبييض الأسنان في يوم واحد كل ما عليك القيام به هو شطف الأسنان بخل التفاح، سيساعد خل التفاح على إزالة البقع السطحية على الأسنان، كل ما عليك القيام به هو إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء، بإمكانك استخدام الخليط كمسحوق للغرغرة، عند الانتهاء تأكد من شطف أسنانك بالماء جيدًا، بإمكانك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا لتجنب أي ضرر يمكن أن يسببه خل التفاح للأسنان. • طريقة تبييض الأسنان في دقيقتين لعل أسرع وأسهل طريقة تبييض الأسنان في دقيقتين هي باستخدام لصقات تبييض الأسنان كل ما عليك القيام به هو اتباع تعليمات الاستعمال بكل دقة لضمان النتائج الفعالة، ولضمان سهولة لصقها ينصح بعدم غسل أسنانك مباشرة قبل تطبيقها في الفم، بإمكانك القيام بغسل أسنانك قبل نصف ساعة إلى ساعة من الاستعمال، كما ينصح بتطبيقها مرة واحدة يوميًا، بإمكانك تطبيق اللصقات لمدة تتراوح ما بين 5 دقائق إلى 45 دقيقة على الأكثر، تختلف هذه المدة باختلاف العلامة التجارية المستخدمة، تتراوح مدة الاستخدام من أسبوع إلى 14 يوما على الأكثر مع استمرار النتائج لأكثر من 6 أشهر إذا حافظت على اسنانك بروتين تنظيف يومي. • أضرار تبييض الأسنان على الرغم من فوائد تبييض الأسنان ودورها في الحصول على الابتسامة التي طالما حلمتي بها، إلا أنه يمكن أن يترتب عليها بعض الأضرار، وفيما يأتي أبرز أضرار تبييض الأسنان: - خشونة الأسنان، قد يسبب تبييض الأسنان خسارة الأسنان نعومتها وملمسها الأملس، وبذلك قد تزيد من فرصة تعلق البكتيريا على سطح الأسنان. - حساسية الأسنان، غالبًا ما يسبب تبييض الأسنان إلى زوالة الطبقة الخارجية والتي تعد الطبقة الواقية للأسنان من العوامل الخارجية وبذلك تزداد حساسية الأسنان اتجاه العوامل الخارجية. - التهاب اللثة، قد تسبب بعض المواد الكيميائية المستخدمة في تبييض الأسنان التهاب اللثة. - الألم، غالبًا ما ينتج عن تفكك طبقة المينا والوصول إلى الطبقة العاجية للأسنان. تبييض الأسنان يعد إحدى العمليات الشائعة التي يلجأ العديد إلى استخدامها لتخلص من الأسنان الصفراء، ومن أسرع الطرق لتبييض الأسنان باستخدام الملح هي عن طريق خلط الملح والزنجبيل، أما عن أسرع الطرق في التبييض الأسنان فبإمكانك استخدام بيروكسيد الهيدروجين لضمان الحصول على النتائج المرجوة، وعلى الرغم من فوائد تبييض الأسنان إلا أنه يمكن أن يسبب العديد من الأضرار من أبرزها وأشدها خطورة هي الألم.