شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تسعد كافة المغتربين بهذا القرار عن الزيارة العائلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : لنت وزارة الخارجية السعودية مؤخرًا عن إتاحة فرصة تقديم طلبات تأشيرة زيارة عائلية لأقارب المقيمين من الدرجة الثانية. تلك الخطوة أثارت تساؤلات كثيرة من قبل المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب العديد منهم في جلب عائلاتهم إلى السعودية ويبحثون عن كيفية الحصول على هذه التأشيرة. في هذا المقال، سنلقي نظرة عميقة على موضوع تأشيرة الزيارة العائلية وكيفية التقديم والشروط المطلوبة. من هم المشمولون بتأشيرة الزيارة العائلية؟ وفقًا لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، تمنح تأشيرة الزيارة العائلية للأفراد الذين يُعتبرون مقيمين من الدرجة الثانية. تشمل هذه الفئة: 1. أقارب الدرجة الأولى: الزوجة والأولاد الوالدين (الأب والأم) الأجداد 2. المقربون: العمة والخالة أبناء الأخ والأخت تُتيح تلك الفئات فرصة استقدام أقاربهم لأداء الزيارات العائلية والعمرة. كيفية التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، يجب اتباع الخطوات التالية: 1. زيارة موقع وزارة الخارجية عبر الإنترنت: قم بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت للبدء في عملية التقديم. 2. التسجيل في منصة التأشيرات: قم بتسجيل حساب على منصة التأشيرات وأدخل البيانات الشخصية المطلوبة للمقيم والزائر. حدد فترة الاستقدام واختر طريقة تسديد الرسوم. 3. تأكيد البيانات وحفظ رقم الطلب: بعد ملء البيانات، اضغط على زر التأكيد واحتفظ برقم الطلب الذي سيتم تخصيصه لك. 4. تقديم الأوراق والتوقيع: قم بطباعة جميع الأوراق المطلوبة وقم بتوقيعها من قبل الكفيل. بعد ذلك، يجب تصديق تلك الأوراق من مكتب الغرفة التجارية في المملكة. شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، يجب مراعاة بعض الشروط: 1. سارية الجواز والإقامة: يجب أن يكون جواز سفر وإقامة الزائر ساريين المفعول ولم ينتهي مدة صلاحيتهما. 2. مدة التأشيرة: يجب أن تكون فترة الزيارة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 3. التقديم الإلكتروني: يجب التقديم على تأشيرة الزيارة عبر منصة التأشيرات الإلكترونية المخصصة. 4. تحصين كوفيد-19: ضرورة الحصول على بطاقة تحصين من فيروس لنت وزارة الخارجية السعودية مؤخرًا عن إتاحة فرصة تقديم طلبات تأشيرة زيارة عائلية لأقارب المقيمين من الدرجة الثانية. تلك الخطوة أثارت تساؤلات كثيرة من قبل المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب العديد منهم في جلب عائلاتهم إلى السعودية ويبحثون عن كيفية الحصول على هذه التأشيرة. في هذا المقال، سنلقي نظرة عميقة على موضوع تأشيرة الزيارة العائلية وكيفية التقديم والشروط المطلوبة. من هم المشمولون بتأشيرة الزيارة العائلية؟ وفقًا لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، تمنح تأشيرة الزيارة العائلية للأفراد الذين يُعتبرون مقيمين من الدرجة الثانية. تشمل هذه الفئة: 1. أقارب الدرجة الأولى: الزوجة والأولاد الوالدين (الأب والأم) الأجداد 2. المقربون: العمة والخالة أبناء الأخ والأخت تُتيح تلك الفئات فرصة استقدام أقاربهم لأداء الزيارات العائلية والعمرة. كيفية التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، يجب اتباع الخطوات التالية: 1. زيارة موقع وزارة الخارجية عبر الإنترنت: قم بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت للبدء في عملية التقديم. 2. التسجيل في منصة التأشيرات: قم بتسجيل حساب على منصة التأشيرات وأدخل البيانات الشخصية المطلوبة للمقيم والزائر. حدد فترة الاستقدام واختر طريقة تسديد الرسوم. 3. تأكيد البيانات وحفظ رقم الطلب: بعد ملء البيانات، اضغط على زر التأكيد واحتفظ برقم الطلب الذي سيتم تخصيصه لك. 4. تقديم الأوراق والتوقيع: قم بطباعة جميع الأوراق المطلوبة وقم بتوقيعها من قبل الكفيل. بعد ذلك، يجب تصديق تلك الأوراق من مكتب الغرفة التجارية في المملكة. شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، يجب مراعاة بعض الشروط: 1. سارية الجواز والإقامة: يجب أن يكون جواز سفر وإقامة الزائر ساريين المفعول ولم ينتهي مدة صلاحيتهما. 2. مدة التأشيرة: يجب أن تكون فترة الزيارة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 3. التقديم الإلكتروني: يجب التقديم على تأشيرة الزيارة عبر منصة التأشيرات الإلكترونية المخصصة. 4. تحصين كوفيد-19: ضرورة الحصول على بطاقة تحصين من فيروس كورونا (كوفيد-19). الخدمات المقدمة من وزارة الخارجية السعودية وزارة الخارجية السعودية توفر مجموعة من الخدمات المفيدة: حجز تأشيرة الدخول للزيارة العائلية: توفير فرصة حجز تأشيرة الدخول إلى المملكة لغرض الزيارة العائلية. طلبات الإقامة والسياحة: تقديم خدمات طلبات الإقامة والسياحة للمقيمين والزوار. تنظيم المقابلات الشخصية: تنظيم مواعيد المقابلات الشخصية لمتقدمين للحصول على تأشيرات الزيارة، سواء للموافقة عليها أو رفضها. الختام تتيح وزارة الخارجية السعودية فرصة تقديم طلبات تأشيرة زيارة عائلية لأقارب المقيمين من الدرجة الثانية. من خلال الالتزام بالشروط واتباع الإجراءات المطلوبة، يمكن للمقيمين تجربة زياراتهم العائلية بكل يسر وسهولة.

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