شكرا لبحثكم عن خبر شاهد أسهل الطرق لمعرفة جنس الجنين في البيت دون الذهاب إلى المستشفى..! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

ف تعرف جنس الجنين في البيت؟ تعد معرفة جنس الجنين (بالإنجليزية: Fetal Sex) من أهم الأسئلة التي تخطر على بال الأم خلال مراحل الحمل الأولى لها، ومع التقدم التكنولوجي أصبح بالإمكان تحديد جنس الجنين بعد بلوغه مراحل معينة من النمو، وفيما يلي نتعرف على طريقة حسابية لمعرفة نوع الجنين، ومتى يعرف جنس الجنين؟ للمزيد: من المسؤول عن تحديد نوع الجنين؟ كيف أعرف نوع الجنين في البيت؟ نذكر فيما يلي بعض طرق وتجارب لمعرفة نوع الجنين في المنزل فحوصات البول لمعرفة نوع الجنين أصبح متاحاً استخدام فحوصات البول كطريقة من طرق معرفة جنس الجنين في المنزل، ولكن يجب التنويه إلى عدم دقة فحوصات البول في تحديد جنس الجنين، وأنها غالباً ما تكون طرق تجارية لا أساس علمي لها. فحص الجينات لمعرفة نوع الجنين يمكن إجراء فحص الجينات باستخدام عينة دم، وعلى عكس فحوصات البول المنزلية، تعد فحوصات الجينات المنزلية دقيقة بنسبة 95%، وتعتمد على نتائج علمية بحتة، وقد تكون مفيدة للبعض. وتعتمد نتائج فحص الجينات المنزلية على الحمض النووي والكروموسومات المنتقلة من دم الجنين إلى دم الأم، وفي حال وجود الكروموسومات Y في الحمض النووي وعينة الدم، فإن ذلك يدل على الحمل بولد، وفي حال غيابها، فإن ذلك يدل على الحمل ببنت. وينصح بما يلي في حال الرغبة في معرفة جنس الجنين باستخدام فحوصات الجينات المنزلية: استخدام فحص الجينات المنزلي لمعرفة نوع الجنين بعد مرور 9 أسابيع من الحمل. الحرص على تعقيم اليدين جيداً قبل أخذ عينة الدم، لمنع تلوث العينة والحصول على نتيجة خاطئة وغير دقيقة، حيث أن لمس يد الشريك الذكر قبل أخذ عينة الدم مباشرة قد ينتقل الكروموسوم Y لديه إلى اليدين ثم إلى عينة الدم، وبالتالي الحصول على نتيجة قد تكون غير صحيحة. للمزيد: كيف اعرف اني حامل بولد؟ خرافات وحقائق طرق منزلية أخرى لمعرفة نوع الجنين يمكن معرفة جنس الجنين بطرق أخرى دون الحاجة لزيارة الطبيب، ولكن يجب التنويه لعدم دقتها، وغالباً ما يتم اللجوء إليها للتسلية فقط، ونذكر منها ما يلي: معرفة نوع الجنين باستخدام كربونات الصوديوم. معرفة نوع الجنين من خلال تغير النمط الغذائي، حيث أن الميل لتناول اللحوم، والأجبان، والأطعمة المالحة يدل على الحمل بولد، أما في حال الميل لتناول السكريات والأطعمة الحارة يدل على الحمل ببنت. غالباً ما تكون هذه الطرق من الخرافات المتعارف عليها في المجتمع في معرفة جنس الجنين مثل لون البول، والطريقة الحسابية، وطريقة التمر لمعرفة نوع الجنين، وغيرها من الخرافات.