شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الحكومة الأمريكية تصدر بيان اتفاق الهدنة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

�اجل: أول تعليق أمريكي بعد التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل فلسطيني يعتلي دبابة اسرائيلية الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:56 صـ بتوقيت أم القرى قال مسؤول أمريكي رفيع في إحاطة رسمية، فجر اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي. وقال إن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 50 إمرأة وطفلا بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى بسجونها، مشيرًا إلى أن من بين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق أمريكيتان وطفلة. وأوضح المسؤول الأمريكي الرفيع، أن الإعلان الرسمي عن صفقة تبادل الأسرى سيتم عبر دولة قطر وذلك بعد أن تسلم إسرائيل ردها، وأضاف: "عملية التنفيذ ستبدأ بعد 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن الاتفاق". وقال إن من المحتمل تمديد فترة الهدنة في حال طرأ تقدم على صعيد المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى أن "الإدارة الأمريكية ستواصل العمل على المراحل المقبلة من الاتفاق لحين إطلاق سراح جميع الرهائن". وأضاف أن "التقدم الفعلي طرأ على مسار المفاوضات بعد أن حددت حماس هويات الرهائن الـ50"، وأشاد "بجهود دولة قطر خلال هذه المرحلة من المفاوضات". وكانت حماس أصدرت تصريحا صحفيا، فجر اليوم الأربعاء، رصده "المشهد اليمني"، حول الإعلان عن اتفاق التهدئة، مع الاحتلال الإسرائيلي، قالت فيه إن الاحتلال خضع لرؤية المقاومة. وقالت: "وبعد مفاوضات صعبة ومعقّدة لأيَّام طويلة، نعلن بعون الله تعالى وتوفيقه عن توصّلنا إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت ) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة، يتم بموجبها: - وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة . - إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية و الوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً. - إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية . - وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام. - وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء. - خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة. - ضمان حرية حركة الناس ( من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين". وأضافت الحركة أن "بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، وعينُها دوماً على تضحيَّاته ومعاناته وهمومه، وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها". وقالت: "إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان". وأتمت بالقول: "ونَعِدُ شعبنا أنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وصبرهم ورباطهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله". وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية ، صوتت فجر اليوم الأربعاء، لصالح إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وفقما نقلت وكالة رويترز، عن هيئة البث الإسرائيلية. كما نقلت رويترز، عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، نتنياهو، قوله إن "الحكومة صوتت لصالح الاتفاق الذي يضمن إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة".