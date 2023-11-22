شكرا لبحثكم عن خبر السلطات السعودية. تدعو الجالية اليمنية الى التوحد لاول مرة عقب حدوث هذا الامر !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : ل المقرب من النظام السعودي نائب رئيس تحرير صحيفة عكاض الصحفى عبدالله آل هتيله:‏- على ‎#اليمنيين بمختلف ‎#مكوناتهم أن يدركوا أن المرحلة تتطلب وعياً غير مسبوق بخطورة الأوضاع في ‎#المنطقة، وأن أي مغامرات غير محسوبة داخلياً أو خارجياً ستقود ‎#اليمن إلى منزلق لن يسلم من تبعاته الجميع. واضاف آل هتيله :- ‎#اليمنيون اليوم أمام مسؤولياتهم للعمل على ‎#توحّدهم ونسيان ‎#خلافاتهم من أجل يمن آمن يهنأ شعبه بالسلام والأمن والاستقرار، وعدم الإنشغال بالخارج على حساب القضايا ‎#الداخلية المهمة والملحة. ل المقرب من النظام السعودي نائب رئيس تحرير صحيفة عكاض الصحفى عبدالله آل هتيله:‏- على ‎#اليمنيين بمختلف ‎#مكوناتهم أن يدركوا أن المرحلة تتطلب وعياً غير مسبوق بخطورة الأوضاع في ‎#المنطقة، وأن أي مغامرات غير محسوبة داخلياً أو خارجياً ستقود ‎#اليمن إلى منزلق لن يسلم من تبعاته الجميع. واضاف آل هتيله :- ‎#اليمنيون اليوم أمام مسؤولياتهم للعمل على ‎#توحّدهم ونسيان ‎#خلافاتهم من أجل يمن آمن يهنأ شعبه بالسلام والأمن والاستقرار، وعدم الإنشغال بالخارج على حساب القضايا ‎#الداخلية المهمة والملحة.

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