شكرا لبحثكم عن خبر اذا رددت هذا الدعاء 40 مرة في ساعات الفجر يستجيب الله دعائك منها السعة في الرزق.. ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : ى وسعة الرزق والذرية الصالحة وغيرها من الأمنيات المعلقة بقلوب كثيرين التي يرجون إجابتها من الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب أحد علماء الأزهر والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف ظهر في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب يرشد الناس إلى دعاء يستجيب الله به للمسلم فورا شړط أن يقوله 40 مرة إذ ورد عن هذا الدعاء ما قاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه. صيغة الدعاء المستجاب وأضاف أبو بكر أن أحد الصالحين رأي الړسول صل الله عليه وسلم في المنام وأوصاه بهذه الكلمة الذي يحكي أنه رأى النبي في المنام ف قولت يا رسول لي حاجة عند الله سبحانه وتعالى فبماذا أتوسل إليه فقال له النبي في المنام من كان له حاجة إلى الله سبحانه وتعالى فليسجد وليقل 40 مرة في سجوده وهو يشير بإصبعه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تستجاب دعوته. وأوضح الشيخ محمد أبو بكر معنى فليسجد أن هذه السجدة يمكن أن تكون داخل الصلاة أو سجدة منفردة خارج الصلاة ولا بأس في ذلك يقول من يقرأ هذه الآية سيرى عجبا إن شاء الله رب العالمين لأن هذه الآية لها سحړ عجيب عن تجربة يصعب على العقل أن يصدقه إلا من ذاقه ومن ذاق عرفآآ آآ ى وسعة الرزق والذرية الصالحة وغيرها من الأمنيات المعلقة بقلوب كثيرين التي يرجون إجابتها من الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب أحد علماء الأزهر والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف ظهر في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب يرشد الناس إلى دعاء يستجيب الله به للمسلم فورا شړط أن يقوله 40 مرة إذ ورد عن هذا الدعاء ما قاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه. صيغة الدعاء المستجاب وأضاف أبو بكر أن أحد الصالحين رأي الړسول صل الله عليه وسلم في المنام وأوصاه بهذه الكلمة الذي يحكي أنه رأى النبي في المنام ف قولت يا رسول لي حاجة عند الله سبحانه وتعالى فبماذا أتوسل إليه فقال له النبي في المنام من كان له حاجة إلى الله سبحانه وتعالى فليسجد وليقل 40 مرة في سجوده وهو يشير بإصبعه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تستجاب دعوته. وأوضح الشيخ محمد أبو بكر معنى فليسجد أن هذه السجدة يمكن أن تكون داخل الصلاة أو سجدة منفردة خارج الصلاة ولا بأس في ذلك يقول من يقرأ هذه الآية سيرى عجبا إن شاء الله رب العالمين لأن هذه الآية لها سحړ عجيب عن تجربة يصعب على العقل أن يصدقه إلا من ذاقه ومن ذاق عرفآآ آآ

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