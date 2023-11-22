شكرا لبحثكم عن خبر الرياض .. ترد على اختطاف مليشيا الحوثي سفينة إسرائيلية من عرض البحر الأحمر.. تفاصيل هامة!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �لقت إذا كان #محور_الممانعة يسعى لايجاد مبررات #لأمريكا وبريطانيا وفرنسا للعبث بأمن اليمن والعراق ولبنان وسورية فإن #الشرفاء_العرب لن يقبلوا بهكذا #خيانات للأمة العربية. — عبدالله آل هتيلة (@ahatayla2020) November 19, 2023 وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اعترف في وقت سابق اليوم باختطاف مليشيا الحوثي لسفينة شحن إسرائيلية عرض البحر الأحمر. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن "اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني وندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية". واضاف: "ندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية". واختتم: "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية". من جانبه قال الجيش الإسرائيلي: إن "اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من #اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا". وسائل إعلام إسرائيلية بدورها كشفت عن ملكية السفينة التي سيطر عليها "الحوثيون" جنوب البحر الأحمر بالقرب من اليمن، واشارت إلى أن السفينة تعود إلى رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر. وأشارت مصادر مطلعة أن على متن السفينة الإسرائيلية 52 شخصاً، ويخضعون للتحقيق من قبل مليشيا الحوثي للتثبت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية. �لقت السعودية على عملية اختطاف مليشيا الحوثي الموالية لإيران سفينة إسرائيلية اليوم في البحر الأحمر واحتجاز طاقمها المكون من 52 شخصا. وقال مساعد رئيس التحرير - صحيفة عكاظ - المدير الإقليمي لمركز الجنوب عبدالله آل هتيلة في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع إكس: "إذا كان #محور_الممانعة يسعى لايجاد مبررات #لأمريكا وبريطانيا وفرنسا للعبث بأمن اليمن والعراق ولبنان وسورية فإن #الشرفاء_العرب لن يقبلوا بهكذا #خيانات للأمة العربية".وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اعترف في وقت سابق اليوم باختطاف مليشيا الحوثي لسفينة شحن إسرائيلية عرض البحر الأحمر. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن "اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني وندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية". واضاف: "ندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية". واختتم: "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية". من جانبه قال الجيش الإسرائيلي: إن "اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من #اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا". وسائل إعلام إسرائيلية بدورها كشفت عن ملكية السفينة التي سيطر عليها "الحوثيون" جنوب البحر الأحمر بالقرب من اليمن، واشارت إلى أن السفينة تعود إلى رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر. وأشارت مصادر مطلعة أن على متن السفينة الإسرائيلية 52 شخصاً، ويخضعون للتحقيق من قبل مليشيا الحوثي للتثبت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية.

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