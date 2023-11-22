شكرا لبحثكم عن خبر إسرائيل ليست في فلسطين بل في هذه المنطقة اليمنية.. تفاصيل خطيرة ومرعبة!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �عتدى جنود في اللواء الرابع مشاة جبلي التابع للإخوان المسلمين فرع اليمن (حزب الإصلاح)، اليوم الثلاثاء، على المناضل والتربوي والقيادي في الحزب الاشتراكي عمر سيف المقطري وسط مدينة التربة جنوب محافظة تعز. وقال شهود عيان أن جنود يتعبوا كتيبة تابعة ل محمد عبده نعمان الزريقي الذي عين خلفا لوالده تعاملوا مع القيادي الاشتراكي بوحشية مفرطة دون رحمة أو وازع من ضمير. وأضافوا ان الجنود اوسعو المقطري ضربا باعقاب البنادق وطرحوه ارضا وهو مغمى عليه ومضرجا بدمه وسط السوق بمدينة التربة وكتفوه وقيدوه بالأغلال بشكل مستفز ينافي قيم القانون وحرية المواطنة ثم رموا بع على طقم عسكري واقتادوه إلى معسكر اللواء بمنطقة الأصابح ووضعوه بسجن انفرادي مايسمى"بالضغاطة". واكدت مصادر مقرب من المقطري أنه منذ فترة يعاني من حالة نفسية ويستخدم أدوية بشكل دائم للحالة النفسية التي يعاني منها تحت إشراف طبيب نفسي بمحافظة تعز . وطالبت أسرة عمر سيف وزير الدفاع الداعري وقائد هيئة الأركان صغير بن عزيز انصاف المجني عليه وإحالة المعتدين إلى القضاء ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها بشكل مستمر افراد اللواء الرابع الذين يتواجدوا وسط الأحياء السكنية بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين العسكرية. �عتدى جنود في اللواء الرابع مشاة جبلي التابع للإخوان المسلمين فرع اليمن (حزب الإصلاح)، اليوم الثلاثاء، على المناضل والتربوي والقيادي في الحزب الاشتراكي عمر سيف المقطري وسط مدينة التربة جنوب محافظة تعز. وقال شهود عيان أن جنود يتعبوا كتيبة تابعة ل محمد عبده نعمان الزريقي الذي عين خلفا لوالده تعاملوا مع القيادي الاشتراكي بوحشية مفرطة دون رحمة أو وازع من ضمير. وأضافوا ان الجنود اوسعو المقطري ضربا باعقاب البنادق وطرحوه ارضا وهو مغمى عليه ومضرجا بدمه وسط السوق بمدينة التربة وكتفوه وقيدوه بالأغلال بشكل مستفز ينافي قيم القانون وحرية المواطنة ثم رموا بع على طقم عسكري واقتادوه إلى معسكر اللواء بمنطقة الأصابح ووضعوه بسجن انفرادي مايسمى"بالضغاطة". واكدت مصادر مقرب من المقطري أنه منذ فترة يعاني من حالة نفسية ويستخدم أدوية بشكل دائم للحالة النفسية التي يعاني منها تحت إشراف طبيب نفسي بمحافظة تعز . وطالبت أسرة عمر سيف وزير الدفاع الداعري وقائد هيئة الأركان صغير بن عزيز انصاف المجني عليه وإحالة المعتدين إلى القضاء ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها بشكل مستمر افراد اللواء الرابع الذين يتواجدوا وسط الأحياء السكنية بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين العسكرية.

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