شكرا لبحثكم عن خبر ورد الآن.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الرياض والموافقة على صرف المرتبات لجميع الموظفين في اليمن وهذا ما اشترطته حكومة صنعاء .. تفاصيل!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �رد الآن.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الرياض والموافقة على صرف المرتبات لجميع الموظفين في اليمن وهذا ما اشترطته مليشيا الحوثي.. تفاصيل وكالة المخا الإخبارية كشف مصادر إعلامية عن الشرط الذي قدمته مليشيا الحوثي الموالية لإيران من أجل الموافقة على مشروع اتفاق السلام المزمع توقيعه في الرياض خلل الأيام المقبلة، والذي سيتضمن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية شمال البلاد، ودعم العملة الوطنية جنوبا اي مناطق نفوذ الشرعية المعترف بها دوليا. وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس، في منشور ركز على المفاوضات القائمة بالعاصمة �رد الآن.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الرياض والموافقة على صرف المرتبات لجميع الموظفين في اليمن وهذا ما اشترطته مليشيا الحوثي.. تفاصيل وكالة المخا الإخبارية كشف مصادر إعلامية عن الشرط الذي قدمته مليشيا الحوثي الموالية لإيران من أجل الموافقة على مشروع اتفاق السلام المزمع توقيعه في الرياض خلل الأيام المقبلة، والذي سيتضمن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية شمال البلاد، ودعم العملة الوطنية جنوبا اي مناطق نفوذ الشرعية المعترف بها دوليا. وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس، في منشور ركز على المفاوضات القائمة بالعاصمة السعودية الرياض، أن "مشروع اتفاق اعلان المبادئ بات جاهزا تقريبا ، وقد يتم اعلان توقيع الاطراف اليمنية عليه خلال ايام اذا لم تحدث مستجدات تعرقل الامر، لكني على يقين ان هذا الاتفاق ستعقبه حربا داخلية، واتمنى ان اكون مخطئا في توقعاتي". وأوضح عبدالرحمن أنيس بأن الاشقاء في المملكة "يسابقون الزمن لانجاز الاتفاق الاولي لبناء الثقة ، لانهم يخشون ان تصدق الانباء التي تتحدث عن اعتزام الادارة الامريكية تصنيف الحو.ثيين كحركة ار.ها.بية ، وتتعقد معه امور التسوية السياسية". وأشار إلى تقديم مليشيا الحوثي مسودة شروط الى السعوديين، كان ابرزها ان يتضمن الاتفاق الحفاظ على الوحدة اليمنية بشكلها الحالي، وهو ما رفضه عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي بقوة. ولفت إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يجري مشاورات داخلية منذ ايام لاستكمال اعلان المبادىء والموقف الرئاسي النهائي من خارطة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. وأوضح في ختام المنشور أنه مايزال من المبكر الحديث عن السلام ، لكن اي دعم سعودي سواء للمرتبات في الشمال او للعملة في الجنوب بات مشروطا بالتزام الاطراف بالتوقيع على اتفاق بناء الثقة الذي من المتوقع ان تكون مدته الزمنية ستة اشهر قابلة للتجديد ، وستدفع السعودية خلاله مرتبات ستة اشهر للموظفين في الشمال مع دعم اضافي قد يؤدي الى استقرار سعر صرف العملة جنوبا.

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