شكرا لبحثكم عن خبر للتو.. قفزة تحسن جديدة للريال اليمني أمام الدولار والسعودي في تعاملات اليوم.. التحديث المسائي!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �ستعاد الريال اليمني بعض استعادة بعض مكاسبه التي خسرها مؤخرا مقابل العملات الاجنبية في التداولات اليوم الاربعاء بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. هذا وسجل سعر بيع الدولار الواحد 1518 ريالا، مقارنة مع 1522 امس الثلاثاء آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الاربعاء 22تشرين الثاني، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة. أسعار الصرف: في عدن -الدولار: الشراء: 1508 البيع: 1518. -السعودي: الشراء:397.5 البيع: 399. في صنعاء -الدولار: الشراء: 528 البيع: 536. -السعودي: الشراء: 140.5 البيع:141 �ستعاد الريال اليمني بعض استعادة بعض مكاسبه التي خسرها مؤخرا مقابل العملات الاجنبية في التداولات اليوم الاربعاء بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. هذا وسجل سعر بيع الدولار الواحد 1518 ريالا، مقارنة مع 1522 امس الثلاثاء آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الاربعاء 22تشرين الثاني، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة. أسعار الصرف: في عدن -الدولار: الشراء: 1508 البيع: 1518. -السعودي: الشراء:397.5 البيع: 399. في صنعاء -الدولار: الشراء: 528 البيع: 536. -السعودي: الشراء: 140.5 البيع:141

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