ولي العهد السعودي يرفع أقوى وأخطر ورقة ركعت اسرائيل وأمريكا والغرب. شاهد!!

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �جتاحت صور متداولة منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، من مكتب ولي العهد السعودي الأمير �جتاحت صور متداولة منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، من مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، أثناء خطابه الثلاثاء، الذي دعا أمريكا والغرب لوقف دعم الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، وطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر. وظهر ولي العهد السعودي، من مكتبه مع صورة للملك فيصل رحمه الله، الذي دافع عن القضية الفسطينية، ورفض الاعتراف بإسرائيل، وقرر مع عدة دول عربية، حظر تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل، ما دفعها لتركع على ركبتيها وتوقف حرب 1973. وأعلن الملك فيصل بن عبدالعزيز في 18 أكتوبر 1973 قرار حظر تصدير النفط إلى أمريكا وهولندا؛ لمساندتهم العدو الصهيوني في الحرب ضد مصر. واعتبر ناشطون أن هذا التلويح أقوى وأخطر ورقة ترفعها المملكة العربية السعودية ضد أمريكا والدول الغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الهمجي البشع على قطاع غزة، للشهر الثاني على التوالي. /> وكان ولي العهد السعودي قال مساء الثلاثاء، في كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة: “يجب على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل”. وأضاف أن “الكارثة الإنسانية في غزة تستمر بالتفاقم يوما بعد يوم ويجب وضع حلول حاسمة لها”. وأكد أن المملكة تطالب ببدء عملية سلام جادة وشاملة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وأضاف خلال قمة افتراضية لمجموعة بريكس كان ولا يزال موقف المملكة الثابت والراسخ بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين. وطالب ولي العهد السعودي، بوقف العمليات العسكرية فوراً في قطاع غزة، مؤكداً على موقف بلاده الراسخ بألا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين. وقال الأمير محمد بن سلمان لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة، إن ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء، وتدمير المنشآت والبنى التحتية، بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة، يتطلب

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