شكرا لبحثكم عن خبر وردنا للتو.. إعلان أمريكي جديد حول احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �دلت الولايات المتحدة بتصريح جديد، بشأن احتجاز الحوثيين سفينة شحن تجارية إسرائيلية في البحر الأحمر. وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن استيلاء الحوثيين على سفينة “جالاكسي ليدر” في البحر الأحمر انتهاك صارخ للقانون الدولي وإيران متواطئة في العملية. وأكد جون كيربي، أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة تصنيفات “الكيانات الإرهابية”، في تلويح أمريكي بإعادة تصنيف المليشيات الحوثية ضمن قائمة الإرهاب. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت الحوثيين عن قائمة الإرهاب في العام 2021، بعد أشهر قليلة من إدراجها في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب. وكان مسؤولون أمريكيون، قد تحدثوا في وقت سابق، أن إيران متورطة في عملية اختطاف السفينة جالاكسي ليدر، سفينة شحن يابانية، تتبع شركة بريطانية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي. وقالت جماعة الحوثيين إنها نفذت العملية نصرة لفلسطين وغزة، وأنها ستواصل العمليات حتى وقف العدوان على قطاع غزة و”زوال إسرائيل”. �دلت الولايات المتحدة بتصريح جديد، بشأن احتجاز الحوثيين سفينة شحن تجارية إسرائيلية في البحر الأحمر. وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن استيلاء الحوثيين على سفينة “جالاكسي ليدر” في البحر الأحمر انتهاك صارخ للقانون الدولي وإيران متواطئة في العملية. وأكد جون كيربي، أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة تصنيفات “الكيانات الإرهابية”، في تلويح أمريكي بإعادة تصنيف المليشيات الحوثية ضمن قائمة الإرهاب. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت الحوثيين عن قائمة الإرهاب في العام 2021، بعد أشهر قليلة من إدراجها في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب. وكان مسؤولون أمريكيون، قد تحدثوا في وقت سابق، أن إيران متورطة في عملية اختطاف السفينة جالاكسي ليدر، سفينة شحن يابانية، تتبع شركة بريطانية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي. وقالت جماعة الحوثيين إنها نفذت العملية نصرة لفلسطين وغزة، وأنها ستواصل العمليات حتى وقف العدوان على قطاع غزة و”زوال إسرائيل”.

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