شكرا لبحثكم عن خبر حماس تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة مع الاحتلال الاسرائيلي.. تابع!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �شفت حركة حماس تفاصيل اتفاق الهدنة مع الاحتلال الاسرائيلي. وقالت حركة حماس انه بعد مفاوضات لأيام طويلة نعلن توصلنا لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة وأكدت حماس: الاتفاق على وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكل مناطق القطاع. واضافت: إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا. واختتمت: الاتفاق على تكثيف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع. من جانبها قالت الخارجية القطرية ان جهود الوساطة أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة. واضافت الخارجية القطرية ان الهدنة الإنسانية ستستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد. وبينت ان الاتفاق يشمل تبادل ٥٠ امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين، وستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، بحسب الخارجية القطرية، مؤكدة أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية. �شفت حركة حماس تفاصيل اتفاق الهدنة مع الاحتلال الاسرائيلي. وقالت حركة حماس انه بعد مفاوضات لأيام طويلة نعلن توصلنا لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة وأكدت حماس: الاتفاق على وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكل مناطق القطاع. واضافت: إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا. واختتمت: الاتفاق على تكثيف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع. من جانبها قالت الخارجية القطرية ان جهود الوساطة أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة. واضافت الخارجية القطرية ان الهدنة الإنسانية ستستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد. وبينت ان الاتفاق يشمل تبادل ٥٠ امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين، وستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، بحسب الخارجية القطرية، مؤكدة أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية.

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