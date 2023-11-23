شكرا لبحثكم عن خبر موقف رسمي مفاجئ لحزب الإصلاح من سيطرة القوات اليمنية بصنعاء على سفينة اسرائيلية في البحر الأحمر.. تابع التفاصيل!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �لق قيادي كبير في حزب التجمع اليمني للإصلاح على عملية سيطرة القوات المسلحة لصنعاء على سفينة إسرائيلية في البحر الاحمر. وفي أحدث تعليق على احتجاز القوات المسلحة اليمنية في صنعاء لسفينة تابعة للعدو الإسرائيلي وصف ” عضو مجلس النواب القيادي في حزب الاصلاح ” محمد الحزمي ” العملية في تغريدة على حسابه إكس ” تويتر سابقا” بالعمل البطولي المشرف ” . وقال البنتاغون الامريكي: نحن على علم باختطاف السفينة في البحر الأحمر قبالة #اليمن ونراقب الوضع عن كثب. وكشفت قناة NBC NEWS الأمريكية ان تقارير أولية تشير إلى أن عملية احتجاز السفينة الإسرائيلية لدى قوات #صنعاء تمت بعد أن حلقت طائرة هيلكوبتر فوق السفينة وهبط عدد من أفراد القوات على سطحها وبينت هآرتس العبرية أن السفينة المحتجزة لدى قوات صنعاء تابعة لشركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، والذي يُعد أحد أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل ولديه العديد من الشركات العقارية داخلها وفي أوروبا. �لق قيادي كبير في حزب التجمع اليمني للإصلاح على عملية سيطرة القوات المسلحة لصنعاء على سفينة إسرائيلية في البحر الاحمر. وفي أحدث تعليق على احتجاز القوات المسلحة اليمنية في صنعاء لسفينة تابعة للعدو الإسرائيلي وصف ” عضو مجلس النواب القيادي في حزب الاصلاح ” محمد الحزمي ” العملية في تغريدة على حسابه إكس ” تويتر سابقا” بالعمل البطولي المشرف ” . وقال البنتاغون الامريكي: نحن على علم باختطاف السفينة في البحر الأحمر قبالة #اليمن ونراقب الوضع عن كثب. وكشفت قناة NBC NEWS الأمريكية ان تقارير أولية تشير إلى أن عملية احتجاز السفينة الإسرائيلية لدى قوات #صنعاء تمت بعد أن حلقت طائرة هيلكوبتر فوق السفينة وهبط عدد من أفراد القوات على سطحها وبينت هآرتس العبرية أن السفينة المحتجزة لدى قوات صنعاء تابعة لشركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، والذي يُعد أحد أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل ولديه العديد من الشركات العقارية داخلها وفي أوروبا.

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