شكرا لبحثكم عن خبر مصرع 3 من كبار قيادات أنصار الله في معارك مأرب.. والجماعة تعترف بالهزيمة من صنعاء.. تفاصيل اكثر!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �كبدت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، مصرع ثلاثة من القيادات العسكرية التي تقاتل في صفوفها، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية التي شهدت فيها جبهة صرواح بمحافظة مأرب، معارك عنيفة، انتهت بانكسار الهجوم الحوثي. وأكدت مصادر مطلعة، مصرع الثلاثة القيادات الحوثية، وهم : المقدم أمير مجاهد الشطبي، والنقيب محمد يحيى العمار، والنقيب حسن ضيف الله عسكر، على أيدي القوات الحكومية في جبهة صرواح. وأشارت المصادر إلى مصرع القيادات مع عدد من العناصر الحوثية، في مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية مع مسلحي المليشيا التي حاولت الهجوم على مواقع الشرعية، في جبهة صرواح، وأجبرتها على التراجع. وخلال المواجهات، تكبدت عناصر المليشيا الحوثية خسائر مادية وبشرية في جبهة صرواح بمأرب، خلال ساعات يوم أمس الاربعاء، إذ أعترفت الجماعة الانقلابية، يوم الخميس بمصرع الثلاثة القيادات وأجرت لهم مراسم التشييع في صنعاء. �كبدت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، مصرع ثلاثة من القيادات العسكرية التي تقاتل في صفوفها، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية التي شهدت فيها جبهة صرواح بمحافظة مأرب، معارك عنيفة، انتهت بانكسار الهجوم الحوثي. وأكدت مصادر مطلعة، مصرع الثلاثة القيادات الحوثية، وهم : المقدم أمير مجاهد الشطبي، والنقيب محمد يحيى العمار، والنقيب حسن ضيف الله عسكر، على أيدي القوات الحكومية في جبهة صرواح. وأشارت المصادر إلى مصرع القيادات مع عدد من العناصر الحوثية، في مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية مع مسلحي المليشيا التي حاولت الهجوم على مواقع الشرعية، في جبهة صرواح، وأجبرتها على التراجع. وخلال المواجهات، تكبدت عناصر المليشيا الحوثية خسائر مادية وبشرية في جبهة صرواح بمأرب، خلال ساعات يوم أمس الاربعاء، إذ أعترفت الجماعة الانقلابية، يوم الخميس بمصرع الثلاثة القيادات وأجرت لهم مراسم التشييع في صنعاء.

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