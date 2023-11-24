شكرا لبحثكم عن خبر القبض على المتهم بالاعتداء على جارته بشارع مًدرم في العاصمة اليمنية!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �لقت شرطة المعلا القبض على رجل متهم بالاعتداء على المخرجة التلفزيونية بقناة عدن نجيبة جعفر محمد قاسم 70 عام، في شارع مدرم بمديرية المعلا بالعاصمة عدن. وأكد مدير شرطة المعلا العميد فضل الجحافي بأن رجال الأمن قبضوا على المتهم (م.م.ش) 57 عام، بعد اتهامه بالاعتداء على جارته، والحق بها اضرار في وجهها وجرح في فروة الرأس في الجهة الخلفية. وأشار انهم نقلوا الضحية إلى أحد مشافي العاصمة عدن لتلقي العلاج وإحالتها إلى قسم الاشعة المقطعية للاطمئنان على صحتها والتأكد بأنها لا تعاني من نزيف داخلي. مضيفا أن أجهزة الأمن ضبطت المتهم وبدأت التحقيق معه حول تداعيات الحادثة واسباب الاعتداء وفور استكمال التحقيق معه وجمع الاستدلالات سيتم إحالته إلى الجهات المختصة. �لقت شرطة المعلا القبض على رجل متهم بالاعتداء على المخرجة التلفزيونية بقناة عدن نجيبة جعفر محمد قاسم 70 عام، في شارع مدرم بمديرية المعلا بالعاصمة عدن. وأكد مدير شرطة المعلا العميد فضل الجحافي بأن رجال الأمن قبضوا على المتهم (م.م.ش) 57 عام، بعد اتهامه بالاعتداء على جارته، والحق بها اضرار في وجهها وجرح في فروة الرأس في الجهة الخلفية. وأشار انهم نقلوا الضحية إلى أحد مشافي العاصمة عدن لتلقي العلاج وإحالتها إلى قسم الاشعة المقطعية للاطمئنان على صحتها والتأكد بأنها لا تعاني من نزيف داخلي. مضيفا أن أجهزة الأمن ضبطت المتهم وبدأت التحقيق معه حول تداعيات الحادثة واسباب الاعتداء وفور استكمال التحقيق معه وجمع الاستدلالات سيتم إحالته إلى الجهات المختصة.

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