تعرف على شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية؟!

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �شف المحامي والمستشار القانوني السعودي نايف الظفيري، عن تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية وفي مداخلة له مع قناة "الإخبارية"، أوضح نايف الظفيري أنه تم تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية، وهي من مصلحة المواطنة �شف المحامي والمستشار القانوني السعودي نايف الظفيري، عن تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية وفي مداخلة له مع قناة "الإخبارية"، أوضح نايف الظفيري أنه تم تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية، وهي من مصلحة المواطنة السعودية من جميع الجوانب . وأضاف موضحا الشروط: "أولها أن يكون عمرها لا يقل عن 25 سنة، وأن يكون الزوج جامعيا، وله مصدر دخل، ومقيم داخل المملكة، وألا يتجاوز الفارق العمري بين الزوجين 15 عاما". وبين أن هذه الضوابط تصب في صالح المواطنة السعودية، وتكفل حقوقها وحقوق الأبناء مستقبلا، لأنه إذا رزقت هذه المواطنة بأبناء، تكون معاملتهم مثل معاملة السعوديين في كل شيء

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