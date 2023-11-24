شكرا لبحثكم عن خبر تركيا تتعرض لزلزال عنيف! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �رب زلزال بلغت قوته 5,2 درجة على مقياس ريختر، جنوب شرقي تركيا الخميس، في المنطقة ذاتها التي دمرتها الزلازل في فبراير الماضي. وقالت هيئة إدارة الكوارث (آفاد)، إن الزلزال أعقبه هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 4,7 درجة وكان مركزها في ولاية ملاطية. ونقلت قناة “تي.آر.تي” التركية عن حاكم ملاطية إرسين يازجي، قوله إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في البداية. يذكر أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان كبيران جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، الأمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين. شارك هذا الخبر تاريخ آخر تعديل ٦:٠١ م · ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ Diyarbakır’da Malatya merkezli #deprem böyle görüntülendi.



Detaylar ➡️https://t.co/PDws4M2JAe pic.twitter.com/BYj3vVwXbV — CEGA Medya (@cegamedya) November 23, 2023 �رب زلزال بلغت قوته 5,2 درجة على مقياس ريختر، جنوب شرقي تركيا الخميس، في المنطقة ذاتها التي دمرتها الزلازل في فبراير الماضي. وقالت هيئة إدارة الكوارث (آفاد)، إن الزلزال أعقبه هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 4,7 درجة وكان مركزها في ولاية ملاطية. ونقلت قناة “تي.آر.تي” التركية عن حاكم ملاطية إرسين يازجي، قوله إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في البداية. يذكر أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان كبيران جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، الأمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين. شارك هذا الخبر تاريخ آخر تعديل ٦:٠١ م · ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣

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