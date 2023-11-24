شكرا لبحثكم عن خبر زواج الأجنبي من مواطنة سعوديه.، ماهي شروط الزواج؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشف المحامي والمستشار القانوني السعودي نايف الظفيري، عن تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية.

وفي مداخلة له مع قناة "الإخبارية"، أوضح نايف الظفيري أنه تم تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية، وهي من مصلحة المواطنة السعودية من جميع الجوانب .

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وأضاف موضحا الشروط: "أولها أن يكون عمرها لا يقل عن 25 سنة، وأن يكون الزوج جامعيا، وله مصدر دخل، ومقيم داخل المملكة، وألا يتجاوز الفارق العمري بين الزوجين 15 عاما".

وبين أن هذه الضوابط تصب في صالح المواطنة السعودية، وتكفل حقوقها وحقوق الأبناء مستقبلا، لأنه إذا رزقت هذه المواطنة بأبناء، تكون معاملتهم مثل معاملة السعوديين في كل شيء.