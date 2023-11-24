شكرا لبحثكم عن خبر 2000 مركبة كهربائية.. تعرف على حقيقة حمولة السفينة المختطفة لدى الحوثيين؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

�عد ساعات على احتجاز جماعة الحوثي في اليمن سفينة شحن بالبحر الأحمر، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنّها لسيارات كهربائيّة كانت على متن هذه السفينة وأُفرغت في اليمن. إلا أنّ الصورة في الحقيقة ملتقطة قبل سنوات في أحد موانئ تايلاند. تظهر الصورة سفينة شحن ضخمة راسية في مرفأ وتبدو مئات السيارات مركونة على الرصيف المحاذي. وجاء في التعليقات المرافقة لها ما يشير إلى أنّها لحمولة السفينة التي خطفها الحوثيون، الأحد. ويشير أحد التعليقات إلى ألفي سيارة كهربائية يفترض أنها كانت على متن السفينة. وجاء احتجاز السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها الدولي المكوّن من 25 فرداً، الأحد، بعد أيام من تهديد الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية قبل أكثر من شهر، أطلق الحوثيون سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات من اليمن نحو جنوب إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة. وتدير شركة يابانية السفينة “غلاكسي ليدر” التي ترفع علم جزر بهاماس، والتي تعود إلى شركة بريطانية مملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي، أبراهام رامي أونغار. ونشر الحوثيون الاثنين مقطع فيديو يقولون إنه يُظهر احتجازهم للسفينة المذكورة. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من صحة ما يظهر في اللقطات. واقتيدت السفينة، التي كانت في الأصل متّجهة من تركيا إلى الهند، إلى ميناء الصليف اليمني في محافظة الحديدة، وفق شركة “أمبري” للأمن البحري ومصدر ملاحي يمني. *صورة قديمة من تايلاند* إلا أنّ الصورة لا علاقة لها بكلّ ذلك. فبمجرّد البحث عنها على موقع غوغل يمكن العثور على نسخٍ منها منشورة خلال السنوات الماضية يعود أقدمها لعام 2019، مما ينفي صلتها بالأحداث الحاليّة. ووزّعت وكالة غيتي إيمدجز الصورة مرفقة بوصفٍ يشير إلى أنّها مصوّرة في تايلاند. إثر ذلك أظهر التعمّق بالبحث أنّ الميناء الظاهر في الصورة هو ميناء لايم شابانغ في شمال تايلاند.