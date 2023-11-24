شكرا لبحثكم عن خبر وصلنا للتو.. تصريح جديد للمبعوث الأممي حول اليمن!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �دد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على أن يشمل السلام اليمني جميع اليمنيين دون استثناء. وأكد المبعوث الأممي في ختام جلسة تشاورية مع مجموعة من النساء اليمنيات على ضرورة ضمان صوت فعال لجميع شرائح المجتمع في تشكيل مستقبل اليمن السياسي. وأشار إلى أن الحرب اليمنية لم تستثن أحدًا من المعاناة والسلام يجب ألا يقصي أحدًا. �دد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على أن يشمل السلام اليمني جميع اليمنيين دون استثناء. وأكد المبعوث الأممي في ختام جلسة تشاورية مع مجموعة من النساء اليمنيات على ضرورة ضمان صوت فعال لجميع شرائح المجتمع في تشكيل مستقبل اليمن السياسي. وأشار إلى أن الحرب اليمنية لم تستثن أحدًا من المعاناة والسلام يجب ألا يقصي أحدًا.

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