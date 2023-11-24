المليشيات الحوثية تعترف بمقتل قيادات بارزة في صفوفها (الأسماء)!

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �لمليشيات الحوثية تعترف بمقتل قيادات في صفوفها (الأسماء) قتلى حوثيين الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:09 مـ بتوقيت أم القرى اعترفت مليشيا الحوثي، بمقتل ثلاثة من جنودها يحملون رتبا عسكرية. وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إنه جرى في صنعاء تشييع جثامين ثلاثة من جنود الجماعة أحدهم يحمل رتبة مقدم واثنين برتبة نقيب. وهم (المقدم/ أمير مجاهد الشطبي، والنقيب/ محمد يحيى العمار، والنقيب/ حسن ضيف الله عسكر). ولم تذكر مكان وزمان مقتل جنودها، ويعتقد أنهم سقطوا سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية. وخلال اليومين الماضيين، شهدت جبهات تعز ومارب تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وفقا لإعلام القوات الحكومية �لمليشيات الحوثية تعترف بمقتل قيادات في صفوفها (الأسماء) قتلى حوثيين الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:09 مـ بتوقيت أم القرى اعترفت مليشيا الحوثي، بمقتل ثلاثة من جنودها يحملون رتبا عسكرية. وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إنه جرى في صنعاء تشييع جثامين ثلاثة من جنود الجماعة أحدهم يحمل رتبة مقدم واثنين برتبة نقيب. وهم (المقدم/ أمير مجاهد الشطبي، والنقيب/ محمد يحيى العمار، والنقيب/ حسن ضيف الله عسكر). ولم تذكر مكان وزمان مقتل جنودها، ويعتقد أنهم سقطوا سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية. وخلال اليومين الماضيين، شهدت جبهات تعز ومارب تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وفقا لإعلام القوات الحكومية

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