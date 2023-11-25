شكرا لبحثكم عن خبر من مسافة صفر.. مسلحين انصار الله.. يقتلون شيخاً قبلياً بمحافظة عمران ويصيبون أفراد أسرته!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �فادت مصادر محلية أن مسلحين يتبعون مليشيا الحوثي في محافظة عمران، قتلوا شيخ قبلياً، وأصابوا اثنين من عائلته أحدهم طفل، بمديرية حرف سفيان شمالي المحافظة. وقالت المصادر لموقع المصدر أونلاين أن الشيخ محسن حسن ناجي الثمثمي قتل برصاص مليشيا الحوثي، وأصيب نجله يحيى (12 عاماً) وابن أخيه برصاص الجماعة المدعومة من إيران. وأضافت المصادر أن حملة حوثية مكونة من عدة أطقم بقيادة "أبو مصطفى محمد شريان" المعين من قبل مليشيات الحوثي مديراً لمديرية حرف سفيان، حاصرت الخميس الماضي منزل الشيخ الثمثمي بدعوى أنه مطلوب للجهات الأمنية وفور خروجه وأفراد من عائلته للتحدث مع الحملة باشر عناصر المليشيا إطلاق النار عليه فورا دون سابق إنذار". وأكدت المصادر أنه تم إسعاف الشيخ الثمثمي ونجله وابن أخيه المصاب إلى أحد المستشفيات في عمران، لكنه فارق الحياة قبل وصوله، فيما يرقد نجله وابن أخيه في المشفى. وأشارت المصادر أن قبائل سفيان تداعت يوم أمس الجمعة في اجتماع مؤكدة رفضها رفض دفن جثمان الشيخ الثمثمي حتى يتم محاسبة القتلة وتقديمهم للعدالة متعهدين بالثأر له. �فادت مصادر محلية أن مسلحين يتبعون مليشيا الحوثي في محافظة عمران، قتلوا شيخ قبلياً، وأصابوا اثنين من عائلته أحدهم طفل، بمديرية حرف سفيان شمالي المحافظة. وقالت المصادر لموقع المصدر أونلاين أن الشيخ محسن حسن ناجي الثمثمي قتل برصاص مليشيا الحوثي، وأصيب نجله يحيى (12 عاماً) وابن أخيه برصاص الجماعة المدعومة من إيران. وأضافت المصادر أن حملة حوثية مكونة من عدة أطقم بقيادة "أبو مصطفى محمد شريان" المعين من قبل مليشيات الحوثي مديراً لمديرية حرف سفيان، حاصرت الخميس الماضي منزل الشيخ الثمثمي بدعوى أنه مطلوب للجهات الأمنية وفور خروجه وأفراد من عائلته للتحدث مع الحملة باشر عناصر المليشيا إطلاق النار عليه فورا دون سابق إنذار". وأكدت المصادر أنه تم إسعاف الشيخ الثمثمي ونجله وابن أخيه المصاب إلى أحد المستشفيات في عمران، لكنه فارق الحياة قبل وصوله، فيما يرقد نجله وابن أخيه في المشفى. وأشارت المصادر أن قبائل سفيان تداعت يوم أمس الجمعة في اجتماع مؤكدة رفضها رفض دفن جثمان الشيخ الثمثمي حتى يتم محاسبة القتلة وتقديمهم للعدالة متعهدين بالثأر له.

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