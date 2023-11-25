شكرا لبحثكم عن خبر محمد علي الحوثي يثير غضب الجميع.. تفاصيل!! ٩ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �جه المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، الدكتور، زايد محمد العمري رسالة إلى وجهاء الشعب اليمني. وعلق العمري من خلال منشور دونه على حسابه في منصة ” أكس ” تويتر سابقا، على فيديو للقيادي الموالي للنظام الايراني “محمد علي الحوثي” وهو يتحدث عن توجيهه رسالة إلى دولة مصر والأردن لإغلاق مضيق صنافير وباب المندب. وكتب العمري تعليقا: رسالة اليوم… أوجهها للشعب اليمني… هل يعقل أن هذا الكائن يمثلكم!؟ “. وتحدث القيادي الحوثي أن رسالته إلى مصر والأردن أغضبت �جه المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، الدكتور، زايد محمد العمري رسالة إلى وجهاء الشعب اليمني. وعلق العمري من خلال منشور دونه على حسابه في منصة ” أكس ” تويتر سابقا، على فيديو للقيادي الموالي للنظام الايراني “محمد علي الحوثي” وهو يتحدث عن توجيهه رسالة إلى دولة مصر والأردن لإغلاق مضيق صنافير وباب المندب. وكتب العمري تعليقا: رسالة اليوم… أوجهها للشعب اليمني… هل يعقل أن هذا الكائن يمثلكم!؟ “. وتحدث القيادي الحوثي أن رسالته إلى مصر والأردن أغضبت السعودية

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