شكرا لبحثكم عن خبر حوار صادم وطلب غريب.. الراقي الشرعي السعودي والجني!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

�اقي شرعي سعودي يدعى "سعد الغبيوي"، مقطع فيديو عبر تطبيق "التيك توك" يخاطب فيه جني خلال بث مباشر. أبغى أقابلكوقال الجني للراقي الشرعي: أنا من زمان أبغى أقابلك، فرد عليه الأخير، قائلا: ما تقدر. نزل الخاتم وواصل الجني حديثه مع الراقي الشرعي، قائلا: تسمعني أقول لك كلمة "نزل الخاتم اللي في يدك"، وقام "الغبيوي" بخلع الخاتم من إصبعه وأمسكه في يده ووضعه على الطاولة التي أمامه الراقي والجني وأشار الجني إلى أنه يريد مواجهة الراقي الشرعي، فيما قال له الأخير: والله ما تقدر وأنا مستعين بالله رب العالمين ياعدو الله، والآن أخليك تصرخ يا عدو الله. أدعوك للإسلام وخاطب الراقي الشرعي، الجني، قائلا له: أدعوك للإسلام والخروج من هذا الجسد، فلا تجادلني في الكلام. أشرف المرسلين وأوضح الجني أنه غير مسلم وأنه مارد، فعلق الراقي على كلامه، قائلا له: أنت مارد ضعيف ومن استعان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لن يخاف.