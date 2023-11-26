طبيب عربي.. يكشف عن نوع من انواع الشاهي يخفض الكولسترول ويساعد على حرق الدهون!

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �شف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، عن فوائد صحية للشاهي الأخضر. وقال الشهري في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": الشاهي الأخضر يساعد على حرق الدهون، ويساعد على تسريع عملية الأيض؛ لأن تأثيره المضاد للأكسدة يساعد الكبد على أداء وظيفته بشكل أكثر فعالية. وتابع شرب الشاي الأخضر ثلاث مرات يومياً يحرق 200 سعر حراري إضافي يومياً"، موضحا أن الشاهي الأخضر يخفض مستوى الكولسترول في الدم؛ لأن تأثيراته المضادة للأكسدة تمنع تأكسد الكولسترول الضار LDL في الشرايين؛ شيء رائع. وختم:بالنسبة لضغط الدم فهو يساعد على خفضه، وبالنسبة للسكري فهو يساعد على خفض سكر الدم وبالتالي يخفض أيضا مستوى الشحوم المخزنة في الجسم، بل يحمي من الإصابة بالسكري. �شف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، عن فوائد صحية للشاهي الأخضر. وقال الشهري في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": الشاهي الأخضر يساعد على حرق الدهون، ويساعد على تسريع عملية الأيض؛ لأن تأثيره المضاد للأكسدة يساعد الكبد على أداء وظيفته بشكل أكثر فعالية. وتابع شرب الشاي الأخضر ثلاث مرات يومياً يحرق 200 سعر حراري إضافي يومياً"، موضحا أن الشاهي الأخضر يخفض مستوى الكولسترول في الدم؛ لأن تأثيراته المضادة للأكسدة تمنع تأكسد الكولسترول الضار LDL في الشرايين؛ شيء رائع. وختم:بالنسبة لضغط الدم فهو يساعد على خفضه، وبالنسبة للسكري فهو يساعد على خفض سكر الدم وبالتالي يخفض أيضا مستوى الشحوم المخزنة في الجسم، بل يحمي من الإصابة بالسكري.

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