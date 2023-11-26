شكرا لبحثكم عن خبر وزير الخارجة.. انتصار حماس سيكتمل قريبًا!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �ال وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، إن انتصار حماس وبقية قوى المقاومة الفلسطينية على قوى الهيمنة الغربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي هو بداية "نصر سيكتمل قريبا". وأشار القربي، وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام عبر منصة "إكس"، إلى أن انتصار حماس وبقية القوى الفلسطينية على إسرائيل وقوى الهيمنة الغربية هي "بداية النصر الذي سيكتمل قريبا بنصر من الله وبعزيمة المجاهدين حماها الله". وأضاف: "النصر من سيناريوهات أوسلو ومدريد وزاد المقاومة عزة بأحرار العالم الذين يقفون مع الحق ويرفضون الظلم وحرب الإبادة الصهيونية". �ال وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، إن انتصار حماس وبقية قوى المقاومة الفلسطينية على قوى الهيمنة الغربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي هو بداية "نصر سيكتمل قريبا". وأشار القربي، وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام عبر منصة "إكس"، إلى أن انتصار حماس وبقية القوى الفلسطينية على إسرائيل وقوى الهيمنة الغربية هي "بداية النصر الذي سيكتمل قريبا بنصر من الله وبعزيمة المجاهدين حماها الله". وأضاف: "النصر من سيناريوهات أوسلو ومدريد وزاد المقاومة عزة بأحرار العالم الذين يقفون مع الحق ويرفضون الظلم وحرب الإبادة الصهيونية".

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