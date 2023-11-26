شكرا لبحثكم عن خبر طبيب عربي.. يوضح الفرق بين السكر التراكمي والعادي ويكشف علامة تدل على الإصابة بالمرض؛؛ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �حدث طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، عن السكر التراكمي، والفرق بينه وبين العادي. وقال الشهري، في مقطع فيديو عبر صفحته: "السكر التراكمي يعني تراكم سكر الشخص ولمدة 60 إلى 90 يوما أي من شهرين لـ 3 أشهر، أما السكر العادي فهو سكري الآن". وأضاف: "وجد العلم أن كرات الدم الحمراء يلتصق فيها الحديد، ويلتصق في بعضه السكر فيسمونه الهيموجلوبين المسكر". وتابع: "وجدوا أن 4 لـ 5.6% من كرات الدم الحمراء يلتصق بهم سكر، وإذا زادت هذه النسبة فإن الشخص يعاني من مرحلة ما قبل السكري". وأوضح: "إذا زادت النسبة لـ 6.4 فالشخص في نهاية مرحلة ما قبل السكري، وإذا كانت 6.5 إذن الشخص يعاني من مرض السكري". واختتم: "يمكن أن تنزل السكر التراكمي، من خلال تقليل السكر الذي تستخدمه يوميا". �حدث طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، عن السكر التراكمي، والفرق بينه وبين العادي. وقال الشهري، في مقطع فيديو عبر صفحته: "السكر التراكمي يعني تراكم سكر الشخص ولمدة 60 إلى 90 يوما أي من شهرين لـ 3 أشهر، أما السكر العادي فهو سكري الآن". وأضاف: "وجد العلم أن كرات الدم الحمراء يلتصق فيها الحديد، ويلتصق في بعضه السكر فيسمونه الهيموجلوبين المسكر". وتابع: "وجدوا أن 4 لـ 5.6% من كرات الدم الحمراء يلتصق بهم سكر، وإذا زادت هذه النسبة فإن الشخص يعاني من مرحلة ما قبل السكري". وأوضح: "إذا زادت النسبة لـ 6.4 فالشخص في نهاية مرحلة ما قبل السكري، وإذا كانت 6.5 إذن الشخص يعاني من مرض السكري". واختتم: "يمكن أن تنزل السكر التراكمي، من خلال تقليل السكر الذي تستخدمه يوميا".

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