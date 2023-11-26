شكرا لبحثكم عن خبر اكتشاف تعرّض طبيب لاعتداء على مريضه من خلال كاميرات المراقبة وكشف الحقيقة المروعة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تم تسجيل فيديو صادم يظهر اعتداءً مروعًا لطبيب هندي على أحد المرضى أثناء جلسة الكشف الطبي. في الفيديو، يمكن رؤية سلوك عدواني للطبيب حيث قام بضرب المريض بوحشية وصفعه على وجهه عدة مرات. الواقعة وقعت في مستشفى مهراجا يشوانتراو وقد تم نقل المريض البالغ من العمر 45 عامًا إلى المستشفى.

تشير التقارير إلى أن سبب غضب الطبيب يعود إلى عدم كشف المريض عن إصابته بفيروس نقص المناعة المعروف باسم "الإيدز" قبل بدء العلاج. وأعلنت المستشفى أن الطبيب تعرض لصدمة خاصة بسبب الخطر المحتمل للعدوى بفيروس الإيدز.

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يتطلب هذا الحادث الصادم تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي في الهند، حيث يكشف عن ضعف في التوجيه الأخلاقي لبعض الأطباء. من المهم أن يكون لهذا الحادث تأثير إيجابي في تحسين ثقافة الرعاية الصحية وتعزيز تدريب الكوادر الطبية على التعامل اللائق والاحترافي مع المرضى.

يبرز الفيديو السلوك غير الأخلاقي للطبيب، مما يلقي الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الأخلاق المهنية وتعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق المرضى. يجب على السلطات الصحية اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذا الحادث وتحديد العقوبات اللازمة لضمان تحسين الأداء الأخلاقي في مؤسسات الرعاية الصحية.