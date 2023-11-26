شكرا لبحثكم عن خبر تساعد على إيقاف الحكة المزعجة للدغات الحشرات.. 4اسعافات منزلية.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - من المعروف أن لدغات الحشرات تصبح شائعة للغاية في فصل الصيف، وغالبا ما تسبب حكة مستمرة أثناء تعافيها، ما يجعلها مزعجة جدا.

ويميل البعوض الذي يلدغ إلى القيام بذلك عند الفجر وعند الغسق (الشفق) بما يتماشى مع ساعتهم االداخليه.

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وقد لا تشعر أن اللدغات تحدث، ولكن بعد ذلك، قد تنتفخ وتحمر وتثير حكة شديدة.

وفي حين أن غالبية لدغات الحشرات لا تتطلب أي علاج من الطبيب، إلا أن الحكة وحدها يمكن أن تكون كافية لإثارة جنونك.

ويؤدي خدش اللدغات فقط إلى زيادة الحكة، حيث يمكن أن يصبح حك الجلد أكثر التهابا.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إذا كنت تعاني من حكة أو ألم أو تورم بعد لدغة حشرة أو لدغة، بالحصول على مساعدة من العلاجات التالية:

-للألم أو الانزعاج: تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين (لا ينبغي إعطاء الأسبرين للأطفال دون سن 16 عاما).

-للحكة: اسأل الصيدلي عن العلاجات المناسبة، بما في ذلك كريم أو غسول كروتاميتون، وكريم أو مرهم هيدروكورتيزون وأقراص مضادات الهيستامين.

-للتورم: حاول وضع كمادات باردة أو كيس ثلج بانتظام على المنطقة المصابة، أو اسأل الصيدلي عن العلاجات مثل أقراص مضادات الهيستامين.

ويمكن مراجعة الطبيب إذا لم تساعد هذه العلاجات، حيث يمكن أن يصف للمريض أدوية أقوى مثل أقراص الستيرويد.

كما يمكن أيضا تجربة العلاجات التالية في المنزل:

1. استخدم الكحول المحمر على اللدغة:

إذا لاحظت لدغة البعوض بسرعة، امسح المنطقة ببعض الكحول المحمر.

ولن يؤدي ذلك فقط إلى تنظيف مكان اللدغة، ولكن مع تبخر الكحول سيكون له تأثير تبريد على بشرتك.

وحاول ألا تفرط في استخدام الكحول لأنه يمكن أن يهيج بشرتك ويجففها.

2. كيس شاي بارد:

في حين أن الكثير منا سمع عن استخدام أكياس الشاي البارد على العين لمنع الانتفاخ، فقد لا تعرف أنها في الواقع علاج جيد للدغات الحشرات.

ويحتوي كل من الشاي الأخضر والشاي الأسود على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي عند وضعه على اللدغة يمكن أن يساعد في تقليل التورم.

وببساطة انقع كيس الشاي في الماء المغلي ثم اتركه ليبرد قبل وضعه على أي لدغات.

وللحصول على مساعدة إضافية، ضع كيس الشاي في الثلاجة، حيث ستساعد البرودة على تهدئة اللدغات.

3. الصبار:

جل الصبار متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه في جميع أنواع الأمراض، من حروق الشمس إلى البقع.

ونظرا لأن الصبار له خصائص مضادة للالتهابات، يمكنك أيضا استخدامه للمساعدة في لدغات الحشرات.

وكل ما عليك فعله هو وضع الجل على موقع اللدغة، وعلى الفور ستلاحظ الشعور بالبرودة.

وإذا كان لديك نبات الصبار في المنزل، يمكنك أيضا قطع ورقة ووضع الجل الطبيعي مباشرة على المنطقة المصابة.

4. العسل:

للعسل خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا يمكن أن تقلل الالتهاب وتمنع العدوى. ويجب استخدامه في الداخل فقط، لأن حلاوة العسل يمكن أن تجذب البعوض في الخارج.

وفي حين أن لدغات البرغشة ولسعات النحل لا تتطلب عادة عناية طبية، إلى أنه يجب عليك الاتصال بالطوارئ أو طبيبك إذا:

-كنت قلقا من اللدغة

-لا تبدأ أعراضك في التحسن في غضون أيام قليلة أو تزداد سوءا

-لسعت أو تعرضت للدغة في فمك أو حلقك أو بالقرب من عينيك

-تتسع مساحة كبيرة (حوالي 10 سم أو أكثر على الجلد) حول اللدغة، حمراء ومتورمة

-لديك أعراض التهاب الجرح، مثل القيح أو زيادة الألم أو التورم أو الاحمرار، وقد تحتاج إلى مضادات حيوية

-لديك أعراض عدوى أكثر انتشارا، مثل الحمى وتورم الغدد وغيرها من الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا