الاكثر متابعة اليوم - باميلا الكيك: نادين نجيم تخاف مني

اعتبرت الممثلة اللبنانية باميلا_الكيك، أن عدم مباركة مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم لها بعد نجاح دورها بمسلسل كريستال، الذي حقق نجاحاً كبيراً في الآونة الأخيرة، سببها خوفها منها.
وقالت باميلا خلال استضافتها في برنامج “المجهول”، الذي يقدمه المذيع رودولف_هلال: “نادين نجيم لم تبارك لي وأعتقد أنها تخاف مني وهناك أمور كثيرة بيني وبينها من الماضي ولا أستطيع التحدث عنها الآن.. العلاقة القوية بين الممثلين لم تعد كذلك”.
أما بشأن علاقتها بمواطنتها الأخرى الممثلة ماغي بو غصن، قالت: “لم أر ماغي بو غصن منذ فترة طويلة وسمعت أنها تشيد بنجاحي في كريستال”.
تابعت: “أنا أعمل على نفسي كثيرًا ولا أعتب على أحد لم يبارك لي بنجاحي، أنا أهنئ زملائي على نجاحاتهم على الصعيد الشخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا وسيرين عبد النور الأقرب بقماشة الروح”.
من هي باميلا_الكيك:
باميلا الكيك ممثلة لبنانية من مواليد 14 مايو عام 1988، من بدير القمر في لبنان، ولديها أخت واحدة وهي أماندا راشيل الكيك، بدأت مشوارها الفني في عام 2008 وذلك من خلال مشاركتها في عصر الحريم، تم اكتشاف موهبتها من خلال المخرج سمير حيث حيث كان أستاذها في جامعة الروح القدس قسم إخراج وتجيد ثلاثة لغات بجانب اللغة الأصلية وهي الانجليزية والفرنسية والإيطالية.
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شارك الفنانة باميلا الكيك في عدد من الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية والتي حققت من خلالها شهرة ونجاح كبير، وتسابق إليها المنتجين والمخرجين للعمل معها، ومن أبرز الأعمال التفلزيونية:
- عصر الحريم (2008)
- سارة (2009) بدور “راغدة”
- دكتور هلا (2009)
- الحب الممنوع (2010)
- أجيال (2010) بدور “تماره”
- صبايا 3 (2011) بدور “كارول”
- مصنوع في الإيران (2012)
- ديو الغرام (2012)
- أجيال (2012)
- جذور (2013) بدور كارلا
- فرصة ثانية (2014) بدور ياسمين
- مولانا العاشق (2015) بدور “كاميليا”
- يا ريت (2016)
- سمرا (2016)
- صرخة روح ج4 (2016)
- مدرسة الحب (2016) ثلاثية “كلمات” و ثلاثية “حالة خاصة” (2017)
- الحب الحقيقي (ج1) (2017)
- مدرسة الحب
- الحب الحقيقي (ج2) (2018)
- الحب جنون “خمسية ألمازة” (2018)
- الحب جنون “دفاتر الماضي” (2019)