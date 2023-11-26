الاكثر متابعة اليوم - باميلا الكيك: نادين نجيم تخاف مني

اعتبرت الممثلة اللبنانية باميلا_الكيك، أن عدم مباركة مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم لها بعد نجاح دورها بمسلسل كريستال، الذي حقق نجاحاً كبيراً في الآونة الأخيرة، سببها خوفها منها.

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وقالت باميلا خلال استضافتها في برنامج “المجهول”، الذي يقدمه المذيع رودولف_هلال: “نادين نجيم لم تبارك لي وأعتقد أنها تخاف مني وهناك أمور كثيرة بيني وبينها من الماضي ولا أستطيع التحدث عنها الآن.. العلاقة القوية بين الممثلين لم تعد كذلك”.⁣

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أما بشأن علاقتها بمواطنتها الأخرى الممثلة ماغي بو غصن، قالت: “لم أر ماغي بو غصن منذ فترة طويلة وسمعت أنها تشيد بنجاحي في كريستال”.⁣

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تابعت: “أنا أعمل على نفسي كثيرًا ولا أعتب على أحد لم يبارك لي بنجاحي، أنا أهنئ زملائي على نجاحاتهم على الصعيد الشخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا وسيرين عبد النور الأقرب بقماشة الروح”.⁣

من هي باميلا_الكيك:

باميلا الكيك ممثلة لبنانية من مواليد 14 مايو عام 1988، من بدير القمر في لبنان، ولديها أخت واحدة وهي أماندا راشيل الكيك، بدأت مشوارها الفني في عام 2008 وذلك من خلال مشاركتها في عصر الحريم، تم اكتشاف موهبتها من خلال المخرج سمير حيث حيث كان أستاذها في جامعة الروح القدس قسم إخراج وتجيد ثلاثة لغات بجانب اللغة الأصلية وهي الانجليزية والفرنسية والإيطالية.

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شارك الفنانة باميلا الكيك في عدد من الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية والتي حققت من خلالها شهرة ونجاح كبير، وتسابق إليها المنتجين والمخرجين للعمل معها، ومن أبرز الأعمال التفلزيونية: