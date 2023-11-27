شكرا لبحثكم عن خبر محامي صالح.. يكشف الستار عن امر هام وصادم في اليمن! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �ال محمد المسوري:السفينة الجديدة تفضح السفينة القديمة ركزوا معكم يرحمكم الله السفينة التي تدخلت أمريكا اليوم لتحريرها فضحت العلاقة الحقيقة بين الصهاينة والحوثي والأمريكان وأن كل ما يتم هو مسرحية مكشوفة بينهم. واضاف:هذه السفينة حق اليوم طلعت إسرائيلية فعلاً وتركوها الحوثة تمر ولم يمسوها بسوء على الإطلاق. مع أنهم أعلنوا أنهم سيختطفوا أي سفينة إسرائيلية. فلماذا لم يختطفوها وتركوها تمر بسلام والسفينة القديمة التي إختطفها الحوثة لم تتدخل أمريكا لتحريرها والقبض على خاطفيها وتركت الحوثة يعملون ما يريدون ولازالت حتى اللحظة تتفرج ولم تتخذ أي خطوة وبإمكانهم تحريرها في أسرع وقت لتتأكدوا أنها مسرحية مشتركة لتلميعه. ad واختتم:هل يعقل أن يقوم الحوثي بالقرصنة وإطلاق الصواريخ والمسيرات دون أن تتخذ أمريكا أي خطوات عملية لمنع ذلك؟!طبعاً مستحيل يتفرج الصهاينة والأمريكان على تهديد أو خطر يتعرضون له دون أن يردوا عليه هذه بعض الحقائق التي تثبت أن الحوثي حليف الصهاينة وأن هناك تنسيق وتخطيط بينهم. �ال محمد المسوري:السفينة الجديدة تفضح السفينة القديمة ركزوا معكم يرحمكم الله السفينة التي تدخلت أمريكا اليوم لتحريرها فضحت العلاقة الحقيقة بين الصهاينة والحوثي والأمريكان وأن كل ما يتم هو مسرحية مكشوفة بينهم. واضاف:هذه السفينة حق اليوم طلعت إسرائيلية فعلاً وتركوها الحوثة تمر ولم يمسوها بسوء على الإطلاق. مع أنهم أعلنوا أنهم سيختطفوا أي سفينة إسرائيلية. فلماذا لم يختطفوها وتركوها تمر بسلام والسفينة القديمة التي إختطفها الحوثة لم تتدخل أمريكا لتحريرها والقبض على خاطفيها وتركت الحوثة يعملون ما يريدون ولازالت حتى اللحظة تتفرج ولم تتخذ أي خطوة وبإمكانهم تحريرها في أسرع وقت لتتأكدوا أنها مسرحية مشتركة لتلميعه. ad واختتم:هل يعقل أن يقوم الحوثي بالقرصنة وإطلاق الصواريخ والمسيرات دون أن تتخذ أمريكا أي خطوات عملية لمنع ذلك؟!طبعاً مستحيل يتفرج الصهاينة والأمريكان على تهديد أو خطر يتعرضون له دون أن يردوا عليه هذه بعض الحقائق التي تثبت أن الحوثي حليف الصهاينة وأن هناك تنسيق وتخطيط بينهم.

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