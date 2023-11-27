شكرا لبحثكم عن خبر هام لماذا نهـ.ـى النبي ﷺ عن أكل الثوم إلا مطبوخا ؟ الإجابة التي يبحث عنها الجميع!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

�هِـ..ـيَ عن أكلِ الثومِ إلَّا مطبوخًا الراوي : علي بن أبي طالب المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3828 خلاصة حكـ.ـم المحـ.ـدث : صحيح شرح الحـديث : حثَّ الإسـ.ـلامُ على الاهتمامِ بالنَّظافةِ والرَّوائحِ الطَّيِّبةِ، فرَغَّبَ في ذلك وحَثَّ عليه. وفي هذا الحديثِ يَقولُ عليٌّ رَضِي اللهُ عَنه: “نُهِـ.ـيَ”، أي: النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم هو الذي نهـ.ـى “عن أَكْلِ “الثُّومِ”، وهو: النَّبْتةُ المعروفةُ ذاتُ الرَّائـ.ـحةِ المُسـ.ـتَكْرَهةِ، “إلَّا مَطْبوخًا”؛ فهذا يُمـ.ـيتُ رائحَـ.ـتَها، ويُقلِّلُ آثـ.ـارَها، وهذا النَّـ.ـهيُ ليس للتَّحريمِ، بل مَحمولٌ على التَّغـ.ـليظِ في أَكْلِها، وخاصَّةً عند الاجتِماعِ بالنَّاسِ؛ كَما في الصَّلَواتِ وغَيْرِها، كما في البخاريِّ ومُسلمٍ- واللَّفظُ لمُسلِمٍ- أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: “مَن أكَلَ مِن هذه الشَّجرَةِ فلا يَقرَبَنَّا, ولا يُصلِّي معَنا”، ثمَّ بيَّنَ العِلَّةَ فقال: “أيُّها النَّاسُ، إنَّه ليسَ بي تَحريمُ ما أحَلَّ اللهُ، ولكِنَّها شجرةٌ أكْـ.ـرَهُ رِيحَها”، ومِثلُ ذلك البصَلُ والكُرَّاثُ، وكلُّ ما تُستَـ.ـقبَحُ رائحَـ.ـتُه ويُتـ.ـأَذَّى مِنْها