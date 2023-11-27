شكرا لبحثكم عن خبر كيف اقتحم 5 حوثيين السفينة الإسرائيلية بخليج عدن وكيف تم تحريرها والقبض عليهم وما قصة طائرة الهليكوبتر؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

�شفت وسائل إعلام دولية، عن تفاصيل جديدة، حول السفينة الإسرائيلية "سنترال بارك"، التي تعرضت أمس الأحد، لهجوم ومحاولة اختطاف من قبل مسلحين، في خليج عدن، قبل أن تتدخل البحرية الأمريكية لإنقاذها. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهما الأحد إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيمياويات "سنترال بارك" وتأكدت من أنها آمنة وحرة. وأضاف أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن السفينة "ماسون" ساعدت في ضمان سلامة الناقلة. واحتجز مسلحون مجهولون في وقت سابق من الأحد ناقلة محملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن. مسؤول عسكري أميركي قال إن مسلحون مجهولو الهوية اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن الأحد وسيطروا عليها، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها في وقت سابق شركة للأمن البحري. ونقلت وكالة "فرانس برس": "هناك مؤشرات إلى أن عدداً غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة "ام في سنترال بارك" في خليج عدن في 26 نوفمبر"، مشيراً إلى أن "القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة ونحن نراقب الوضع من كثب"، وذلك بعد سلسلة حوادث مماثلة على طريق الشحن نفسه. وكانت شركة "إمبري" للأمن البحري أفادت في وقت سابق الأحد أنه تم اعتراض الناقلة المملوكة من شركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بإسرائيل، مشيرةً إلى أن "القوات البحرية الأميركية تتابع الوضع". وأشارت إلى أن الحوثيين هددوا سابقاً بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة. وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأميركي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل. كيف تم الاقتحام؟ بحسب الشركة، فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري". ونقلت أمبري عن "شركة زودياك للملاحة" مالكة السفينة أن عدد أفراد الطاقم يبلغ 22 بينهم أشخاص يحملون الجنسيات الروسية والبلغارية والفيتنامية والجورجية والفيليبينية بالإضافة إلى قبطان تركي. القبض على 5 أشخاص من جهتها قالت شبكة "فوكس نيوز" اليوم الاثنين إن خمسة أشخاص اعتقلوا بعد أن حاولوا في وقت سابق احتجاز الناقلة في خليج عدن. وذكرت الشبكة أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية استجابت لنداء أطلقته الناقلة التي كانت ترفع علم ليبيريا وتحمل على متنها شحنة من حمض الفسفوريك الأحد قبالة سواحل اليمن. ونقلت عن متحدث باسم شركة زودياك المالكة، ومقرها لندن، أن الناقلة تعرضت لهجوم على يد "من يشتبه أنهم قراصنة" أثناء عبورها الممر الدولي الموصى به على بعد نحو 54 ميلا بحريا من سواحل الصومال. وذكرت أن المسلحين الخمسة استولوا على الناقلة بعد الصعود على متنها وحاولوا اقتحام الغرفة الآمنة لها لكنهم فشلوا وغادروها وألقي القبض عليهم أثناء عودتهم لشواطئ اليمن. مطاردة المسلحين وتحليق الهليكوبتر وقالت إن الجيش الأميركي أطلق طلقات تحذيرية أثناء مطاردته للمسلحين الخمسة بينما كانت طائرة هليكوبتر تحلق فوقهم، مشيرة إلى أن المدمرة الحربية الأميركية التي لاحقتهم تلقت دعما من مدمرة يابانية أثناء العملية. وأشارت إلى أن المسلحين الخمسة يخضعون الآن لاستجواب من قبل الجيش الأميركي بموجب سلطات مكافحة القرصنة. ونقلت عن شركة زودياك أن الناقلة وطاقمها بالكامل بخير وأن الحمولة لم يلحق بها أذى.