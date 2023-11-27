شكرا لبحثكم عن خبر للتو اختطاف سفينة تركية في خليج عدن وتدخل عسكري من القوات الأمريكية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

�ردت للتو انباء عن تعرض سفينة رابعة لعملية اختطاف قبالة خليج عدن، قبطانها وطاقمها من الاتراك، ويعتقد انها مرتبطة بالكيان الاسرائيلي. حسب ما نشرت وكالة تركية للأخبار، واسعة الانتشار، على حسابها بمنصة إكس (توتير سابقا). وذكرت وكالة (Conflict) الاخبارية التركية: "أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية عن اختطاف السفينة وعلى متنها قباطنة أتراك في خليج عدن". واتفق الناشطون الاتراك في التساؤل: "عمَّا إذا كان قباطنتنا يستخدمون سفينة الإسرائيليين". شاهد .. انباء عن اختطاف سفينة بعدن طاقمها اتراك يأتي هذا بعد ساعات على اعلان القيادة المركزية للقوات الامريكية عن تحريرها بعملية انزال جوي عسكري ناقلة اختطفها مسلحون قبالة خليج عدن الأحد، تدعى ‘سنترال بارك‘ وتابعة لشركة ‘زودياك‘ المملوكة لرجل الاعمال الاسرائيلي إيال عوفر". وأكد رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي، أن قوات امريكية نفذت مساء الاحد عملية انزال عسكري جوي في خليج عدن، وقامت بتحررير السفينة سنترال بارك، الاسرائيلية، واعتقال 5 مسلحين قراصنة اختطفوها لساعات. موضحا في تصريح لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء: "إن قوة أمريكية نفذت مساء الاحد عملية إنزال على متن سفينة نفط مختطفة منذ الصباح لدى مسلحين على بعد نحو 18 ميلا بحريا خارج المياه الإقليمية اليمنية في خليج عدن، دون خسائر بشرية". شاهد .. خفر السواحل اليمنية تعلن تحرير امريكي لسفينة اسرائيلية واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مليشيات الحوثي باختطاف السفينة، وقالت في بيان لوزارة الخارجية: إن "اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية، يأتي امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية". من جانبها، كذبت جماعة الحوثي عملية اختطاف السفينة في خليج عدن وتحريرها، على لسان عضو ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطة الجماعة، محمد علي الحوثي في تدوينة بمنصة إكس: "المشهور أن الامريكيين متفوقون في التمثيل". شاهد .. اول تعليق حوثي على اعلان اميركا تحرير سفينة بعدن وكان صدر، مساء الاحد، أول اعلان رسمي عن جماعة الحوثي الانقلابية، بشأن انباء امريكية وبريطانية عن اختطاف ناقلة النفط والكيماويات "سنترال بارك" التابعة لشركة "زودياك ماريتايم ليميتد" المملوكة لعائلة عوفر الاسرائيلية، قبالة خليج عدن. تفاصيل: بيان لجماعة الحوثي عن ناقلة النفط الاسرائيلية وتتزامن هذه المتغيرات مع تصعيد الجماعة ومليشياتها بحريا، واعلانها أنها "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي في البحر الاحمر حتى يتوقف عدوانه على غزة ويكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني". حسب قولها. وتحذيرها من أن "أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفاً مشروعاً لعملياتها". شاهد .. بيان لمليشيا الحوثي في البحر الاحمر كما تواصل جماعة الحوثي الانقلابية، تنفيذ هجمات باتجاه الكيان الاسرائيلي، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، أخرها حسب ما أعلن الناطق العسكري للجماعة، وأكده جيش الكيان، هجوم تاسع، مساء الاربعاء، استهدف مدينة إيلات (ام الرشراش) جنوبي فلسطين المحتلة، والتي تضم 60 الف مستوطن صهيوني، جرى إجلاؤهم من غلاف غزة. تفاصيل: جيش الكيان يصدر هذا الاعلان المفاجئ (بيان) إلى ذلك يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي، رعم اعلان سريان اتفاق الهدنة، شن غارات جوية وقصف بحري وبري بقنابل هائلة وقذائف محرمة الاستخدام دوليا، ابرزها القنابل العنقودية وقنابل الفسفور الابيض، مخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية والمنشآت المدنية بقطاع غزة، وموقعا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين، علاوة على حصاره الخانق للقطاع. وتتواصل سياسيا التنديدات العربية للعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بفلسطين، واتفقت بيانات معظم الدول العربية والاسلامية، المعلنة في "الدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس". بينما انضمت الامارات رسميا إلى أميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا ودول أوروبا في ادانة المقاومة الفلسطينية وأسر رهائن اسرائيليين. يشار إلى أن محصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي تجاوزت "14532 قتيلا فلسطينيا (بينهم 6000 طفل و4000 امرأة و668 مسنا)، والمصابين 29000، منذ 7 أكتوبر الفائت". في مقابل "1400 قتيلا من الاسرائيلين بينهم 347 ضباط وجنود، ونحو 3000 جريح". فيما أسرت "حماس" نحو 250 إسرائيليا، حسب ناطق "كتائب القسام"، ابو عبيدة.