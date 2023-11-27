شكرا لبحثكم عن خبر الأمن السعودي في الرياض يعثر على أشياء كارثية بحوزت مقيمين من هاذة الجنسية العربية.. تفاصيل!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �مكنت شرطة منطقة الرياض �مكنت شرطة منطقة الرياض السعودية ، من إلقاء القبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية، وذلك على خلفية قيامهم بسرقة مركبات واستخدامها في عمليات سرقة لمبانٍ تحت الإنشاء داخل المملكة. ونشر "الأمن العام" تغريرة على حسابه الرسمي في موقع التدوين المصغر "تويتر"، قال فيها أنه قد ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة، مشيرًا إلى أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.انت شرطة الرياضد قد ألقت القبض في وقت سابق، على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية، حيث تمثلت في سلب المحلات التجارية. جدير بالذكر أنه وبحسب القوانين داخل المملكة، فإن السطو المتكرر يمكن أن يعاقب عليه بتر اليد اليمنى والسرقة المشددة ببتر اليد والقدم، حيث تنطبق هذه الأحكام على سرقة السيارات، إذ أنها من جرائم السرقة المعاقب عليها بقطع اليد، في حال توافرت الشروط لذلك

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