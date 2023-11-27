شكرا لبحثكم عن خبر بسبب الحجامه.، ماهي ال 8 فئات التي قد تواجه الموت.،؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تحذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، بعض الفئات من المرضى من الإقدام على عمل الحجامة، والتي قد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة.

الفئات الممنوعة حدد "النمر" هذه الفئات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي تضمنت 8 فئات، حيث قال: "ننصح هؤلاء بعدم الحجامة":

مرضى الأورام فشل القلب فشل الكبد فشل الكلى من يتناولون مسيلات الدم أمراض الدم مثل الهيموفيليا سبق له التبرع بالدم خلال الستة أسابيع الماضية من يعانون من فقر الدم مرضى القلب عاد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، وحذر من جديد فئة من المرضى من خطر عمل الحجامة. وقال: "الحجامة لا تنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم بل تضره لاحتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم وأخطر من ذلك عندما يقول له شخص في مركز الحجامة (أوقف المسيلات اسبوع ثم تعال حَجِّم) مما قد يسبب جلطة في القلب".

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