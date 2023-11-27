شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: الإعلان عن تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل في غزة.. تفاصيل!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �علنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تصريح صحفي تمديد الهدنة مع إسرائيل. وجاء في نص التصريح: تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس انه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة. حركة المقاومة الإسلامية حماس. الإثنين : 13 جمادى الأولى 1445هـ الموافق: 27 نوفمبر/ تشرين الثاني �علنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تصريح صحفي تمديد الهدنة مع إسرائيل. وجاء في نص التصريح: تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس انه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة. حركة المقاومة الإسلامية حماس. الإثنين : 13 جمادى الأولى 1445هـ الموافق: 27 نوفمبر/ تشرين الثاني

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الإعلان عن تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل في غزة.. تفاصيل!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.