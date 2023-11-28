شكرا لبحثكم عن خبر اعلامي عسكري يشغل التواصل الإجتماعي ويكشف للجميع عن الرجل الذي انقذ اليمن وباب المندب من المؤامرة الايرانية!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �شاد اعلامي عسكري بالجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الرئيس رشاد العليمي لانقاذ اليمن وشعبه من الدمار والاشواك التي وضعتها وتسببت بها مليشيا الحوثيين. وقال راشد معروف:‏سياسة الرئيس رشاد العليمي وحنكته انقذت باب المندب من السقوط بيد الامريكان واضاف:ولولا التحركات السياسية الخارجية للحكومة الشرعية لكان الان البارجات الأمريكية مخزنين في دكة ميناء الحديدة . واختتم:لكن حكومتنا شغالين بصمت لأجل الحفاظ على كرامة وسيادة اليمن من السقوط في وحل المؤامرة الإيرانية التي يلعبها الحوثي �شاد اعلامي عسكري بالجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الرئيس رشاد العليمي لانقاذ اليمن وشعبه من الدمار والاشواك التي وضعتها وتسببت بها مليشيا الحوثيين. وقال راشد معروف:‏سياسة الرئيس رشاد العليمي وحنكته انقذت باب المندب من السقوط بيد الامريكان واضاف:ولولا التحركات السياسية الخارجية للحكومة الشرعية لكان الان البارجات الأمريكية مخزنين في دكة ميناء الحديدة . واختتم:لكن حكومتنا شغالين بصمت لأجل الحفاظ على كرامة وسيادة اليمن من السقوط في وحل المؤامرة الإيرانية التي يلعبها الحوثي

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