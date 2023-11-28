القبض على مذيعة مشهورة في قناة الحدث بتهمه نشر مقاطع إباحية وخادشة للحياء!!

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �مكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من ضبط المذيعة بقناة الحدث الشهيرة بإنجي حمادة بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في وضع مخل مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل. محتوى فاضح وفي التفاصيل، تقدمت الدكتورة نهى الجندي المحامية ببلاغ إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة. ألفاظ خادشة وقالت الجندي إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ "إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيا وألفاظا خادشة للحياء، وفق "صدى البلد". �مكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من ضبط المذيعة بقناة الحدث الشهيرة بإنجي حمادة بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في وضع مخل مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل. محتوى فاضح وفي التفاصيل، تقدمت الدكتورة نهى الجندي المحامية ببلاغ إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة. ألفاظ خادشة وقالت الجندي إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ "إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيا وألفاظا خادشة للحياء، وفق "صدى البلد".

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