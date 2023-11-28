شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ممثل مصري مشهور.، بعد اصابته بوعكة اثناء تصويره مسلسل.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

�م يتم الكشف بشكل رسمي عن سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز حتى الآن. يُرجى متابعة الأخبار الرسمية والإعلانات من الجهات المختصة للحصول على معلومات أكثر دقة حول سبب الوفاة. تقديري للفنان وعائلته ومحبيه. وقد ذكرت عدة موواقع اخبارية بقولها رحل عن عالمنا مساء يوم الأحد، الموافق 26 نوفمبر 2023، الممثل طارق عبدالعزيز بصورة مفاجئة، حيث لم يتم الإبلاغ عن تعرضه لأي مشاكل صحية حادة خلال الأيام الأخيرة. ونعت مجموعة كبيرة من نجوم الفن وفاة الفنان طارق عبدالعزيز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكروا محاسنه طوال علاقتهم به في الوسط الفني. ما هو سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز؟ دفعت الوفاة المفاجأة لطارق عبدالعزيز عن عمر يناهز 55 عاما التساؤل عن سبب وفاته، خاصة أنه كان يعيش حالة من النشاط الفني في آخر أيامه. وتداول مهتمون بالدراما المصرية صورة قبل أيام يظهر فيها بصحبة شريف منير ويوسف عثمان من كواليس تصوير مسلسل «وبقينا اتنين». وخلال العمل على تصوير المسلسل تعرض طارق عبد العزيز لوعكة صحية مفاجئة، حيث أفاد طاقم المسلسل أنه أصيب بتشنجات استلزمت نقله إلى أحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. لم يتم تحديد المدة التي مكثها طارق عبدالعزيز على قيد الحياة بعد هذه الأزمة الحادة، لكنه فارق الحياة في المستشفى. وربط الجمهور وفاة طارق عبدالعزيز بالأزمة الصحية التي تعرض لها في شهر يونيو الماضي، والتي استلزمت خضوعه لعملية قسطرة في القلب. يشار أن طارق عبدالعزيز بدأ مسيرته الفنية في منتصف الثمانينيات، في المسرح الجامعي مع نجوم مثل خالد صالح ومحمد هنيدي وخالد الصاوي. بعد ظهوره في السينما لأول مرة بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية شارك في عدد كبيرة من الأعمال منها همام في أمستردام وأصحاب ولا بزنس وفبراير الأسود، بالإضافة إلى عشرات المسلسلات.