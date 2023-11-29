سيدة فلسطينية تذبح مراسل قناة " الجزيرة" في غزة., بقطعة خبز.،!

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يزيد بن سلمان - الرياض - نشر مراسل الجزيرة في غزة الفلسطينة وائل الدحدوح في صفحتة الرسمية في منصة اكس قائلاً "ذبحتني هذه المرأة المسنة التي جاءت من احدى مدارس الإيواء .
واضاف الدحدوح " تقدمت تجاه الخيمة وصعدت اربع درجات وبدات بتقبيل راسي وقالت سالت عنك كثيرا حتى وجدتك شد حيلك يا بني.
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وقالت له "هذا خبز عملته بيدي وخبزته على فرن الطين من اجلك واستحلفتني قائلة ايش في نفسك يا بني .. ايش اطبخلك يااااه .
واختتم الدحدوح بالقول الحمد لك يا رب … الدنيا بخير
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