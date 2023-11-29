الاكثر متابعة اليوم - هل تُسجن نسرين طافش في مصر؟

امرت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، تأجيل دعوى معارضة الفنانة نسرين_طافش، على حكم حبسها 3 سنوات لجلسة 25 ديسمبر، لورود تقرير التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

كانت محكمة جنح أكتوبر أجلت في وقت سابق النظر في المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد، لعرض استكتاب الشيك على الطب الشرعي.

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وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 الشيخ زايد، للفنانة نسرين طافش، أنه بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتابعت التحقيقات أن الشيك لا يقابله رصيد قائم وغير قابل السحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وكان دفاع المجني عليها قدم لهيئة المحكمة صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن توقيع أمر من المتهمة إلى أحد البنوك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وكانت المحكمة في جلسة 26 يونيو الماضي، قضت بمعاقبة الفنانة غيابيا بحبسها 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا.