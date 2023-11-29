الاكثر متابعة اليوم - هل تُسجن نسرين طافش في مصر؟

امرت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، تأجيل دعوى معارضة الفنانة نسرين_طافش، على حكم حبسها 3 سنوات لجلسة 25 ديسمبر، لورود تقرير التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
كانت محكمة جنح أكتوبر أجلت في وقت سابق النظر في المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد، لعرض استكتاب الشيك على الطب الشرعي.
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وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 الشيخ زايد، للفنانة نسرين طافش، أنه بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وتابعت التحقيقات أن الشيك لا يقابله رصيد قائم وغير قابل السحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.
وكان دفاع المجني عليها قدم لهيئة المحكمة صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن توقيع أمر من المتهمة إلى أحد البنوك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
وكانت المحكمة في جلسة 26 يونيو الماضي، قضت بمعاقبة الفنانة غيابيا بحبسها 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا.