شكرا لبحثكم عن خبر في حال هاجمك كلب شرس.،كيف تتصرف؟!إليك الطريقة الصحيحه.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : رت وزارة الطوارئ الروسية تعليمات بشأن كيفية تصرف المواطن في حال تعرضه لهجوم من قبل كلب شرس. وقبل كل شيء، تنصح الوزارة بعدم محاولة الهروب، بل يجب التوقف وتوجيه سلسلة أوامر للكلب بصوت حازم وصارم، مثل "اجلس!" و"استلقي!" و"قف!" و"مكانك!"، موضحة أن ذلك يربك الكلب في بعض الأحوال وقد يجبره على التراجعوإذا لم ينجح هذا الإجراء، ينصح خبراء الوزارة بالبحث على وجه السرعة عن وسائل قريبة مناسبة للدفاع عن النفس، مثل مظلة أو حجارة أو عصى، والتراجع، ولكن دون إدارة الظهر للكلب المهاجم، نحو جدار أو سياج أو ملجأ، مع إطلاق نداءات الاستغاثة. رت وزارة الطوارئ الروسية تعليمات بشأن كيفية تصرف المواطن في حال تعرضه لهجوم من قبل كلب شرس. وقبل كل شيء، تنصح الوزارة بعدم محاولة الهروب، بل يجب التوقف وتوجيه سلسلة أوامر للكلب بصوت حازم وصارم، مثل "اجلس!" و"استلقي!" و"قف!" و"مكانك!"، موضحة أن ذلك يربك الكلب في بعض الأحوال وقد يجبره على التراجعوإذا لم ينجح هذا الإجراء، ينصح خبراء الوزارة بالبحث على وجه السرعة عن وسائل قريبة مناسبة للدفاع عن النفس، مثل مظلة أو حجارة أو عصى، والتراجع، ولكن دون إدارة الظهر للكلب المهاجم، نحو جدار أو سياج أو ملجأ، مع إطلاق نداءات الاستغاثة.

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