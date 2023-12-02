الاكثر متابعة اليوم - خطيب نادين نجيم يغازلها وماذا قالت عن زفافهما؟

حضرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، برفقة خطيبها ناريك ناربيكيان، حفل عشاء Women in Cinema ضمن فعاليات البحر الأحمر السينمائي.

تحدث خطيب نادين نسيب نجيم عنها في لقاء عبر برنامج ET_بالعربي، قائلاً: “أنا فخور بها جدا أحب كل شيء بها أحب جمالها الداخلي هي ذكية وجميلة”.

وتحدثت نادين عن سبب تأجيل حفل زفافهما وقالت: “في الواقع لم نلحق بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية كنا نأجل كل مرة وإن شاء الله قريبا جدا نقيم حفل الزفاف”.

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حبيب نادين يُدعى ناريغ ناربيكيان وهو أرمني – سوري نشأت علاقتهما منذ عامٍ حين كانت نادين قد حصلت تلى طلاقها الرسمي من زوجها الأول هادي الأسمر والد طفليها هاڤان وجيوڤاني.

نادين اجابت في لقاء في برنامج “كلام نواعم” عن موعد زواجهما وقالت: “أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء”.

أما عن علاقتها بخطيبها وكيف بدأت قالت نادين نسيب نجيم: “عندما تعرفت على خطيبي كانت علاقتنا صداقة، ومع الوقت شعرت أن به الأشياء التي تسعدني وهذا لا يعني أنه أفضل من زوجي الأول هادي، فزوجي السابق لم يكن مناسبا لي لكن من الممكن أن يكون لامرأة أخرى هو رجل أحلامها”.

كما تحدثت عن الصفات التي كانت تبحث عنها في الشخص الذي ترتبط به في ظل وجود أولادها وخوفها عليهم وقالت: ”

لابد أن يكون صبورا ولديه أخلاق ويخاف الله وعنده إيمان لأنه سيتعامل مع الأولاد، وأن أرى كيف يتعامل مع والده ووالدته لأن هذا ينعكس على معاملته لي”.

اضافت مؤكدة أنه في حال عدم موافقة ابنائها على زواجها من خطيبها ستنهي العلاقة وقالت: “إذا شعرت أن أولادي غير راضيين عن علاقتي الجديدة سأنفصل، مهما عشت مع خطيبي قصة حب لن أحبه أكثر من أولادي وهو يعرف هذا الشيء”.