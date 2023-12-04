شكرا لبحثكم عن خبر تعلن عن سلاح فتاك لا مثيل له.، روسيا ترعب أمريكا وقادة الناتو.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - حصلت قناصة ОСВ-96 الروسية، ذات العيار الثقيل، على طلقات خارقة للدروع بمقدورها اختراق ناقلات الناتو المدرعة.

وقال أندريه ماتفييف الأخصائي في مكتب "تولا" الروسي المركزي للتصاميم إن الذخائر العضوية لبندقية القنص ОСВ-96 لها رصاصات كلاسيكية متعددة المكونات. أما رصاصة الطلقة الجديدة ففيها مكوّن واحد، أي أنه مصنوع من قضيب فولاذي صلب لا ينقسم.

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وتستطيع الطلقة الجديدة عمل فتحة في مدرعة خفيفة تابعة للناتو على مسافة كيلومترين. كما أنها قادرة على اختراق الدروع الأكثر سماكة على مسافة حتى 1.5 كيلومتر.

وهناك كذلك ذخيرة أقوى من ذلك بمقدورها اختراق الدروع الصلبة المقوية الجانبية في المدرعات الثقيلة على مسافة 100 متر.

يذكر أن ОСВ-96 هي بندقية قنص شبه الأوتوماتيكية عيار 12.7 ملم تتميز بطول كبير نحو 1000 ملم، لذلك تم تصميمها قابلة للطي. ووزنها 13 كيلوغراما.

والبندقية التي تزن 13 كيلوغراما غير مخصصة للرماية باليد ولا تحتوي على حاضن (الواقي اليدوي). وميزتها الأخرى هي الصوت العالي جدا عند إطلاق النيران، لذلك يُنصح إطلاق النار باستخدام سماعات الرأس.