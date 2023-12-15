شكرا لبحثكم عن خبر سيدهشك الرد.، هل شرب الماء مع الطعام مفيد للصحة أم انه يضر بالجسم ؟؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - الرياض - أوضح أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور السعودي فهد الخضيري أن شرب الماء مع الأكل أو قبل أو بعد الأكل لا يضر.
وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر":
اقراء ايضاً :
شرب الماء مع الأكل لايضر، ولا يوجد أي دراسة تثبت الضرر بل على العكس ؛ الدراسات الموثوقة علمياً أكدت أن شرب الماء أثناء الأكل(وقبله وبعده) يساعد على الهضم ويقلل من شراهة الأكل ويمنع الإمساك تابع: كما يمنع تلبّك المعدة والأمعاء ويقلل من تهيّج القولون العصبي، وله فوائد صحية كثيرة.، واختتم قائلا : " أشرب ماء".
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